FMW-Redaktion

Am deutschen Immobilienmarkt ist es zumindest in Großtädten mit den Preisen wie an den US-Aktienmärkten: kann nur nach oben gehen! Wirklich? An dieser These zweifelt der Rat der Immobilienweisen in seinem heute veröffentlichten Frühjahrsgutachten 2017. Und darin liest man Erstaunliches - etwa dass in einigen Metropolen die Kaufpreise kurzfristig um ein Drittel einbrechen könnten. Besonders in den Städten Berlin und München stünden die derzeit aufgerufenen Kaufpreise "fundamental in keiner sinnvollen Relation zu den Rahmenbedingungen", so das Gutachten. Wann das passiert? "Es kann sowohl sein, dass die Preise bereits dieses Jahr sinken, es kann aber auch noch etwas weitergehen."

Ein entscheidender Grund für die Warnung des Rats der Immobilienweisen ist die Tatsache, dass seit fünf Jahren die Kaufpreise deutlich stärker steigen als die Mieten - und die Schere zwischen Mieten und Kaufpreisen immer weiter auseiander geht: Während sich die Neuvertragsmieten im Schnitt um 2,6% (2015: 3,4%) verteuerten, zogen die Kaufpreise um 8,4% (Vorjahr: 7,7%) deutlich stärker an.

Nun droht Gefahr für die Immobilienpreise laut Rat der Immobilienweisen vor allem deshalb, weil sich das Verhältnis zwischen Angebot und ...

