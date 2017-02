IRW-PRESS: Scorpio Gold Corporation: Scorpio Gold meldet Beilegung eines Rechtsstreits, an dem ein Tochterunternehmen beteiligt ist

Vancouver, 14. Februar 2017 - Scorpio Gold Corporation (Scorpio Gold oder das Unternehmen) (TSX-V: SGN) gibt bekannt, dass mit National EWP, Inc. (National) eine Einigung im Hinblick auf die Beilegung des Rechtsstreits mit Mineral Ridge LLC (MRG) - einer Tochtergesellschaft, an der das Unternehmen zu 70 % indirekt beteiligt ist, und das den unternehmenseigenen Goldbergbaubetrieb Mineral Ridge verwaltet - erzielt werden konnte.

Im Vorfeld war National im Rechtsstreit gegen MRG per Gerichtsurteil des Second Judicial District Court in Washoe County, Nevada ein Betrag in Höhe von 2,3 Millionen US-Dollar zugesprochen worden. Das Unternehmen und seine Rechtsberater waren mit dem Urteil und mit der Beweisführung des Gerichts nicht einverstanden und gingen in Berufung. Um allfällige Mahngebühren während des anhängigen Berufungsverfahrens abzuwenden, musste MRG dem Gericht eine Kaution in Höhe des laut Urteil verfügten Betrages als Sicherheit übergeben. In einer ersten Phase des Berufungsverfahrens wurden beide Streitparteien nach den Rechtsvorschriften des Bundesstaates Nevada zur Teilnahme an einer außergerichtlichen Schlichtung mit einem vom Gericht bestellten Mediator verpflichtet, um auf gütlichem Wege eine Einigung zu erzielen. Nach den Verhandlungen mit National kam das Unternehmen zum Schluss, dass es im besten Interesse des Unternehmens wäre, durch Zahlung von 1 Million US-Dollar eine Einigung zu erzielen und den kostenaufwändigen Rechtsstreit beizulegen.

Diese Einigung ermöglicht es Scorpio Gold, hohe Gerichtsgebühren in einem möglicherweise langwierigen Berufungsverfahren zu vermeiden und von der bei Gericht hinterlegten Sicherstellung in Höhe von 2,3 Millionen Dollar in bar 1,3 Millionen Dollar zurückzufordern. MRG ist damit in der Lage, die freigegebenen Mittel für den weiteren Ausbau seiner Konzessionsgebiete in Nevada zu verwenden.

Über Scorpio Gold Scorpio Gold besitzt - im Rahmen eines Joint Venture-Abkommens mit JV-Partner Elevon LLC (30 %) - 70 % der Anteile am Goldbergbaubetrieb Mineral Ridge in Esmeralda County, Nevada. Mineral Ridge wird derzeit als Produktionsstätte mit herkömmlichem Tagebau- und Haufenlaugungsbetrieb geführt. Das Konzessionsgebiet Mineral Ridge beherbergt mehrere goldhaltige Strukturen, Erzgänge und Linsen, die sich in der Explorations-, Erschließungs- und Produktionsphase befinden. Scorpio Gold besitzt außerdem eine 100 %-Beteiligung am Konzessionsgebiet Goldwedge in Manhattan, Nevada, das sich im fortgeschrittenen Explorationsstadium befindet und einen vollständig genehmigten Untertagebaubetrieb sowie eine Verarbeitungsanlage mit einer Kapazität von 400 Tonnen pro Tag beherbergt. Die Mühlenanlage Goldwedge wird saniert und gewartet und kann im Bedarfsfall sofort wieder in Betrieb genommen werden. FÜR DAS BOARD: SCORPIO GOLD CORPORATION Brian Lock, Interimistischer CEO Nähere Informationen erhalten Sie über: Chris Zerga, President Tel: (819) 825-7618 E-Mail: czerga@scorpiogold.com Investor Relations Jag Sandhu, JNS Capital Corp. Tel: 778-218-9638 E-Mail: JAGJNS@outlook.com

