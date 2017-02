Die Krise der Europäischen Union ist in aller Munde. Das Europaparlament will Reformen anschieben, die Kommission warnt vor zu ambitionierten Plänen. Einer ist in seinem Eifer kaum zu bremsen: Elmar Brok.

Schneller, effizienter, bürgernäher: Die großen Parteien im Europaparlament wollen die Europäische Union mit weitreichenden Reformen aus der Krise holen. "Die Bürger erwarten Lösungen von Europa", sagte der CDU-Abgeordnete Elmar Brok am Dienstag in Straßburg. Unter anderem soll der Rat der Mitgliedsländer zu einer zweiten Parlamentskammer ausgebaut werden.

Die EU-Kommission warnte allerdings vor zu ambitionierten Plänen, die eine Veränderung in den europäischen Verträgen nötig machen würden. "Obwohl es erfrischend ist, solche Visionen zu sehen, müssen wir anerkennen, dass Vertragsänderungen nicht ganz oben auf der Tagesordnung stehen, vor allem nicht in den Mitgliedsländern", sagte Kommissionsvizepräsident Frans Timmermans.

Hintergrund der Debatte ist die tiefe Verunsicherung in der EU angesichts des bevorstehenden Austritts Großbritanniens und des ...

