Wenn sharedeals.de zuletzt bedeutende Transaktionen und große Kursbewegungen angekündigt hatte, kam es in der Folgezeit tatsächlich zu entsprechenden Ereignissen. Hierzu gehörte vergangenes Jahr unter anderem die Aktie von Biodel, deren Wert sich im Rahmen des Mergers mit Albireo Pharma (WKN: A2DF99) nach unserem Tipp schlussendlich um 300% steigern konnte. Auch bei OncoGenex (WKN: A0Q8G8) kündigten wir eine ähnliche Transaktion an, die nur wenige Wochen später folgte. Das Papier verteuerte sich am Tag der Merger-Ankündigung um zeitweise rund 100%. Nivalis Therapeutics (WKN: A14VAJ) steht erst noch in den Startlöchern.

Die Aktie von Nivalis Therapeutics hatten wir Ihnen erstmals Anfang Dezember zusammen mit CombiMatrix (WKN: A2AD52) als kommende Biotech-Rakete vorgestellt. Während letztere seit unserem Tipp mittlerweile schon über 50% höher notiert, wird sich bei Nivalis weiterhin auf tiefem Niveau eingedeckt. Bis kommenden Monat März erwarten wir nun wegweisende Neuigkeiten, die den Deckel auch hier endlich zum Platzen bringen. Der gestern nachbörslich veröffentlichte Quartalsbericht unterstützt unsere Vermutung zusätzlich.

"Die Prüfung strategischer schreitet voran", titelte Nivalis in der gestrigen Meldung. Gleichzeitig habe man wie angekündigt Restrukturierungs- und Kostensenkungsmaßnahmen eingeleitet. Bis zum Quartalsende soll die Forschung und Entwicklung heruntergefahren und der Personalabbau abgeschlossen sein. Das Gleiche gilt für eine noch laufende Phase-2-Studie im Bereich Cystic Fibrosis. Ein wahrscheinlicher Fehlschlag dieser ist bereits eingepreist und dürfte kaum mehr nennenswerten Kurseinfluss haben. Das "neue" Nivalis wird sich laut den Aussagen aus dem neuesten Filing ...

Den vollständigen Artikel lesen ...