Der Dax-Konzern HeidelbergCement kann mit den Jahreszahlen die Anleger nicht überzeugen. Die Aktie wird abgestraft, obwohl der Gewinn vor Steuern zulegte. Was das für die Baubranche, das Unternehmen und die Aktie in Zukunft bedeutet, erfahren Sie in diesem Interview. Außerdem bespricht Moderatorin Johanna Claar mit Marktexperte Robert Halver von der Baader Bank die teilweise makarbere Hoffnung auf den Mauerbau zwischen Amerika und Mexiko.