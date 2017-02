Hohe Erwartungen an die Absatzzahlen des iPhones trugen in den letzten zwei Handelswochen zu einer steilen Rally bei Apple-Aktien bei und drückten diese direkt an die Jahreshochs aus 2016 aufwärts - gelingt ein nachhaltiger Ausbruch darüber, dürfte das Apple-Papier in ungeahnte Höhen vordringen.

Einst scheiterte das Wertpapier des wertvollsten Unternehmens der Welt Mitte 2015 mehrfach im Bereich von 134,54 US-Dollar an dieser Hürde und drehte anschließend in einen zwischengeschalteten Abwärtstrend ab. Dieser drückte die Kursnotierungen bis Mai 2016 auf ein Verlaufstief um 91,50 US-Dollar abwärts, wo sich die Aktie anschließend aber wieder stabilisieren konnte. Kurz darauf gelang es Marktteilnehmern auch schon wieder einen Trendwechsel zu vollziehen und Kurssteigerungen zunächst bis an die Zwischenhochs aus November 2015 bei 123,82 US-Dollar zu vollziehen. Genau zu dieser Zeit wurde am 1. Februar 2017: "Apple: Konzern wieder auf Platz eins!" nach erfolgreicher Überwindung des 38,2 % Fibonacci-Retracements eine fortgesetzte Rally bis an die Jahreshochs aus 2015 favorisiert, welche auch annähernd abgeschlossen werden konnte. Bis gestern konnte ...

