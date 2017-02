Lieber Leser,

die Aktie der STADA Arzneimittel macht zum Wochenauftakt einen riesigen Kurssprung von mehr als +14%. Auslöser war eine Adhoc-Mitteilung des Konzerns vom Sonntag.

Darin bestätigte das Führungs-Management des Medikamenten-Distributors das Interesse von gleich 2 Unternehmen an einer vollständigen Übernahme von STADA. Auch wenn noch kein offizielles Angebot vorliegt, so deutet die Adhoc einen möglichen Übernahmepreis von 56,00 Euro je Aktie an. Mit aktuell 56,74 Euro notiert ...

