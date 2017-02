Der Auto-Zulieferer Grammer hat sich im Kampf gegen die ungeliebte Investorenfamilie Hastor einen chinesischen Partner zur Verstärkung an Bord geholt. Und dies soll über eine Pflichtwandelanleihe gehen. Mit ihr soll der Autozulieferer Ningbo Jifeng spätestens in einem Jahr mit fast einem Zehntel Großaktionär bei dem im SDAX notierten Hersteller von Automittelkonsolen und Nutzfahrzeugsitzen werden, wie der Konzern am Dienstag in Amberg mitteilte. Die Chinesen können die Papiere im Volumen von 60 Mio. Euro aber auch früher in Anteilsscheine umwandeln.



Grammer holt sich den "weißen Ritter" als Unterstützung ins Boot, weil sonst eine Kontrollübernahme durch die bosnische Investoren- und Unternehmerfamilie Hastor befürchtet wird. Im Unternehmen schwelt seit einigen Wochen ein Streit darüber, wer künftig das Sagen im Konzern hat. Hastor hatte sich über zwei Gesellschaften mehr als 20 % an Grammer gesichert und will nun die Führungsspitze umbauen.



Von Investorenseite wird eine außerordentliche Hauptversammlung gefordert, doch Grammer-Chef Hartmut Müller will beim regulären Termin am 24. Mai bleiben. Dann könnte ihm der neue chinesische Partner eventuell schon zur Seite stehen. Nach Angaben eines Sprechers kann Ningbo die Schuldscheine frühestens in acht Wochen in Aktien wandeln und das wäre dann der 11. April.



Die Meldung kam der Aktie zugute, sie stieg am Dienstag auf ein neues 52-Wochen-Hoch.