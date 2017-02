Lannutti, der europäische Konzern für integrierte Logistik, festigt seine langjährige Geschäftsbeziehung zu IVECO mit einem neuen Vertrag. Dieser Vertrag zählt zu den bislang wichtigsten Vereinbarungen in Europa über die Lieferung der neuen Generation von Stralis-LKWs von IVECO, die höchste Maßstäbe in puncto Kraftstoffverbrauch und Umweltverträglichkeit setzen.



London (ots/PRNewswire) - IVECO, eine Marke von CNH Industrial (NYSE: CNHI /MI: CNHI), unterzeichnete einen Vertrag mit Lannutti, dem europäischen Konzern für integrierte Logistik, über die Lieferung von 610 neuen Stralis-LKWs.



Laut Vertrag werden vier verschiedene LKW-Modelle geliefert, die den unterschiedlichen Transportansprüchen der einzelnen Industriezweige gerecht werden, in denen die Lannutti Group tätig ist. Die LKW-Modelle umfassen Fahrzeuge vom Typ Stralis XP (der sparsamste LKW auf dem europäischen Markt) und Stralis NP (NP steht für Natural Power und meint den ersten fernverkehrstauglichen Erdgas-LKW).



Die vertraglich vereinbarten Fahrzeuge vom neuen Stralis XP sind allesamt mit Cursor-11-Motoren von IVECO ausgestattet, die von FPT Industrial, der Motoren- und Getriebemarke von CNH Industrial, hergestellt werden und zwischen 460 und 480 PS haben. Diese Fahrzeuge wurden von der Lannutti Group aufgrund ihrer niedrigen Verbrauchswerte und der hohen Nutzlast ausgewählt. Die bestellten Fahrzeuge vom neuen Stralis NP hingegen verfügen über einen Cursor-9-Motor von IVECO, der ebenfalls von FPT Industrial hergestellt wird, sowie zwei beidseitig angeordneten Flüssiggastanks (LNG), die Kraftstoff für eine Fahrtstrecke von bis zu 1.500 Kilometern fassen können.



"Ich freue mich sehr, dass unsere Geschäftsbeziehung mit Lannutti im Laufe der Jahre zu neuen Produktentwicklungen führt. Dieser Vertrag zählt zu den wichtigsten Vereinbarungen in Europa hinsichtlich der Fahrzeuganzahl: 610 neue Stralis vom Typ XP und NP, beides Erfolgslösungen für nachhaltige Fahrzeuge: zum einen unser bestes Fahrzeugmodell zur Verringerung des Kraftstoffverbrauchs und zum anderen das erste Erdgasfahrzeug für Fernstrecken", erklärt Pierre Lahutte, Markenleiter von IVECO.



Die Lannutti Group wurde vor mehr als 50 Jahren gegründet und ist mittlerweile in sieben europäischen Ländern tätig: Belgien, Tschechien, Frankreich, Italien, Luxemburg, Rumänien und Spanien. Mit dem neuen Vertrag kann Lannutti seine Bemühungen als bedeutendes europäisches Logistikunternehmen auf der Suche nach der fortschrittlichsten umweltfreundlichen Technik dank der lukrativen und gefestigten Partnerschaft mit IVECO verstärken, wobei IVECO der "ideale Partner für nachhaltige Fahrzeuge" ist.



CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Investitionsgütersektor mit umfassender industrieller Erfahrung, einer breiten Palette von Produkten und weltweiter Präsenz. Jede einzelne Marke des Unternehmens ist in ihrem jeweiligen Industriesektor eine maßgebliche internationale Größe: Case IH, New Holland Agriculture und Steyr bei Traktoren und Landmaschinen; Case und New Holland Construction bei Baumaschinen; Iveco bei Nutzfahrzeugen; Iveco Bus und Heuliez Bus bei Nahverkehrs- und Reisebussen; Iveco Astra bei Steinbruch- und Baufahrzeugen; Magirus bei Feuerwehrfahrzeugen; Iveco Defence Vehicles in den Sparten Verteidigung und Zivilschutz; FPT Industrial bei Motoren und Getrieben. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Unternehmens: www.cnhindustrial.com



