An der Spitze des amerikanischen Außenministeriums erwarten wir normalerweise einen gewieften Diplomaten. Jetzt hat mit Rex Tillerson ein Mann das Amt übernommen, der Schweröl im Blut hat und Erdgas atmet. Was bedeutet der als Freund der Russen bezeichnete Mann für Gazprom? Hier sind die wichtigsten Hintergrundinfos und was ich daraus für die Zukunft ableite.

Rex Tillerson in 3 Absätzen

Tyrannosaurus Rex, Rex Gildo, Kommissar Rex, Till Eulenspiegel ? der Name des neuen amerikanischen Außenministers (bzw. des obersten Sekretärs des Staates) inspiriert zu den verschiedensten Assoziationen und die meisten sind auch ziemlich albern. Aber ?Rex?, der König, da haben sich die Eltern ...

