Von Stefan Lange

BERLIN (Dow Jones)--Der SPD-Vorschlag zur steuerlichen Begrenzung von Abfindungen und Managergehältern ist in der CSU-Spitze auf ein positives Echo gestoßen. Sie persönlich habe "große Sympathien" für die Idee, die steuerliche Abzugsfähigkeit von Managergehältern für Unternehmen zu begrenzen, sagte CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt am Dienstag in Berlin. Hasselfeldt betonte gleichzeitig, dass die Diskussion noch am Anfang stehe.

Eine Regelung über das Steuerrecht bedeute nicht, dass man die Größenordnung der Gehälter staatlich festlege, sagte Hasselfeldt. Aber man könne die Größe dessen begrenzen, was steuerlich als Betriebsausgabe abgesetzt werden könne, erklärte Hasselfeldt. Das sei ordnungspolitisch ein gangbarer Weg, machte sie deutlich. Auch in anderen Bereichen gebe es Grenzen der Abzugsfähigkeit, etwa beim Arbeitszimmer.

Appelle nützen nichts

Im Aktiengesetz sei ja festgehalten, dass die Vergütungen für Vorstandsmitglieder verhältnismäßig sein müssten, sagte Hasselfeldt. Nachdem die derzeit übliche Praxis "diesem Gebot wohl nicht so voll entspricht", sei eine Diskussion über die steuerliche Absetzbarkeit von Vorstandsgehältern "meines Erachtens gerechtfertigt", erklärte die Chefin der CSU-Abgeordneten im Bundestag.

Ihr wäre es auch lieber, wenn es eine Verhältnismäßigkeit bei den Gehältern ohne den Eingriff des Gesetzgebers geben würde, sagte Hasselfeldt. Die Erfahrungen zeigten aber, dass alle Appelle bisher zu keinem Ergebnis geführt hätten. "Wir können die Augen nicht davor verschließen, dass viele Menschen sagen: Gerecht ist das nicht mehr, wie es da zugeht."

Hasselfeldt erinnerte gleichzeitig an den Koalitionsvertrag, laut dem Union und SPD dadurch für Transparenz sorgen wollen, dass Gehälter und Abfindungen nicht mehr im Aufsichtsrat, sondern in der Hauptversammlung festgelegt werden. Dazu seien die Sozialdemokraten aktuell nicht bereit, deshalb gebe es die Debatte über die steuerliche Abzugsfähigkeit von Managergehältern, sagte Hasselfeldt.

Abzug bis zu einer halben Million

Der designierte SPD-Vorsitzende und Kanzlerkandidat Martin Schulz hatte erst vor kurzem einen Gesetzentwurf zur Begrenzung von Managergehältern gefordert. Auslöser waren Medienberichte, das ehemalige VW-Vorstandsmitglied Christine Hohmann-Dennhardt (SPD) bekomme für 13 Monate Arbeit im Konzern rund 12 Millionen Euro Abfindung.

Laut SPD-Fraktionsvize Carsten Schneider wollen die Sozialdemokraten nun bis Anfang März einen Gesetzentwurf vorlegen, wonach Gehälter ab 500.000 Euro nicht mehr abzugsfähig sein sollen.

Ein "SPD-Problem"

Unions-Fraktionsgeschäftsführer Michael Grosse-Brömer gab der SPD die Schuld daran, dass die Managergehälter durch die Decke schießen. Union und FDP hätten bereits in ihrer Regierungszeit einen Gesetzentwurf beschlossen mit dem Ziel, die Höhe der Gehälter transparent in der Hauptversammlung zu regeln. Das Vorhaben sei damals von der SPD im Bundesrat blockiert worden. Nun stehe es im Koalitionsvertrag, Bundesjustizminister Heiko Maas habe dazu bis zum heutigen Tage "trotz Aufforderung" keinen Gesetzentwurf vorgelegt.

Es handele sich um ein "SPD-Problem", sagte Grosse-Brömer. Denn sowohl die Entscheider bei VW als auch die Empfängerin seien SPD-Mitglieder "im weitesten Sinne". Die Union sei gleichwohl gesprächsbereit, wenn seitens der SPD ein Vorschlag komme, um "ungerechtfertigte, maßlose Abfindungen und Gehälter zu vermeiden".

February 14, 2017 08:03 ET (13:03 GMT)

