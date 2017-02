Unterföhring (ots) - - Die Sky Experten Heiner Brand und Martin Schwalb am Mittwoch und Samstag bei den Spitzenspielen in Kiel und Flensburg im Einsatz



- HSV-Trainer Markus Gisdol am Mittwoch im Vorlauf zu Besuch bei Sky



- Die Rhein-Neckar Löwen zu Gast in Kristianstad am Sonntag live und exklusiv bei Sky



Die VELUX EHF Champions League geht mit dem 11. Spieltag in den Endspurt der Gruppenphase und Sky Zuschauer dürfen sich auf zwei absolute Topspiele mit deutscher Beteiligung freuen. In der Gruppe A trifft der THW Kiel auf Veszprém KC und die SG Flensburg-Handewitt empfängt Paris Saint-Germain.



Eröffnet wird der 11. Spieltag am Mittwochabend in Kiel, wo Moderator Jens Westen und Sky Experte Heiner Brand die Zuschauer um 18.00 Uhr aus der Sparkassen-Arena begrüßen. Mit Veszprém KC ist Tabellenfünfte der Gruppe A bei den derzeit viertplatzierten Kielern zu Gast. Nachdem für beide Teams der Gruppensieg außer Reichweite scheint, kämpfen sie im direkten Duell um die bestmögliche Ausgangsposition für das Achtelfinale.



Im Rahmen der Vorberichterstattung in Kiel wird auch HSV-Trainer Markus Gisdol zu Gast sein. Bevor er beim Bundesliga-Dino unterschrieb, war er für eine Woche Hospitant bei Alfred Gislason in Kiel, um sich Trainingseindrücke abseits des Fußballs zu verschaffen.



Flensburg trifft am Samstag auf PSG



Unter ähnlichen Vorzeichen wie in Kiel steht am Samstag auch das Spiel für die SG Flensburg-Handewitt. Der derzeitige Bundesliga-Tabellenführer kämpft um eine möglichst gute Position für das Achtelfinale. Gegner Paris Saint-Germain hingegen hofft bei nur zwei Punkten Rückstand auf den FC Barcelona noch auf das Freilos. Ab 17.00 Uhr begrüßen Moderatorin Christina Rann und Sky Experte Heiner Brand die Sky Zuschauer in der "Hölle Nord".



Sowohl am Mittwoch in Kiel als auch am Samstag in Flensburg kommentieren Karsten Petrzika und Sky Experte Martin Schwalb die Begegnung.



Die Rhein-Neckar Löwen am Sonntag in Kristianstad



Komplettiert wird der 11. Spieltag aus deutscher Sicht am Sonntag von den Rhein-Neckar Löwen. Mit einem Sieg in Kristianstad will der Deutsche Meister seine Chancen auf den Sieg in der Gruppe B wahren. Karsten Petrzika meldet sich gemeinsam mit Sky Experte Frank von Behren um 17.15 Uhr live aus Schweden.



Mit Sky Ticket (skyticket.de) können auch alle Handballfans, die keine Sky Kunden sind, mit flexiblen Tages-, Wochen- und Monatstickets ohne Vertragsbindung ab 9,99 EUR live dabei sein. Über das Internet bietet Sky Ticket alle Inhalte auf einer Vielzahl an Geräten wie Smart-TVs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und weiteren Streaming-Geräten.



Ausführliche Informationen sind unter skyticket.de verfügbar.



Die weiteren Spiele der Gruppen A und B im frei empfangbaren Livestream auf sky.de/handball-live



Alle weiteren Partien der Gruppen A und B ohne deutsche Beteiligung bietet Sky im frei empfangbaren Livestream an. Nur auf sky.de/handball-live können Handballfans die Spiele zwischen den Gruppengegnern der deutschen Vereine live erleben.



Eine Übersicht über alle Partien ist ebenfalls unter sky.de/handball-live abrufbar.



Der 11. Spieltag der VELUX EHF Champions League live und exklusiv bei Sky und Sky Go sowie ohne lange Vertragsbindung mit Sky Ticket und in zahlreichen Sky Sportsbars:



Mittwoch:



18.00 Uhr: THW Kiel - Telekom Veszprém auf Sky Sport 3 HD



Moderator: Jens Westen, Sky Experte: Heiner Brand, Kommentator: Karsten Petrzika, Co-Kommentator: Martin Schwalb



Samstag:



17.00 Uhr: SG Flensburg-Handewitt - Paris Saint-Germain auf Sky Sport 2 HD



Moderator: Christina Rann, Sky Experte: Heiner Brand, Kommentator: Karsten Petrzika, Co-Kommentator: Martin Schwalb



Sonntag:



17.15 Uhr: IFK Kristianstad - Rhein-Neckar Löwen auf Sky Sport 1 HD, Kommentator: Karsten Petrzika, Co-Kommentator: Frank von Behren



