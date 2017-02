Frankfurt - Mit QNB Global Funds ICAV erweitert ein neuer Emittent das ETF-Angebot auf Xetra und dem Frankfurter Parketthandel, so die Deutsche Börse AG.Der QNB ZyFin India Consumption UCITS ETF (ISIN IE00BD3GLV34/ WKN A2AQ3K) ermögliche Anlegern erstmals die Beteiligung an der Wertentwicklung indischer Konsumwerte. Der ZyFin India Consumption Index sei in US-Dollar denominiert und umfasse 30 Unternehmen aus den Bereichen Automobilindustrie, Gesundheits- sowie Haushaltswesen, Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie als auch Dienstleistung. Auswahlkriterien für die Aufnahme in den Referenzindex seien u.a. Liquidität und Streubesitz, wobei der Anteil eines Unternehmens nicht mehr als 4 Prozent betragen dürfe und einzelne Branchen auf 20 Prozent begrenzt seien.

Den vollständigen Artikel lesen ...