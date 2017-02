München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Deutschlandpremiere der neuen Folgen "Shameless - Nicht ganz nüchtern" ab 20. Februar exklusiv bei Fox



- Zwölfteilige siebte Staffel der erfolgreichen Dramedy-Serie immer montags um 21.40 Uhr



- Wahlweise im englischen Original oder der deutschen Synchronfassung



Das Chaos in der Großfamilie Gallagher geht weiter. Fox präsentiert ab 20. Februar exklusiv die siebte Staffel der erfolgreichen Dramedy-Serie "Shameless - Nicht ganz nüchtern". Die brandneue Staffel mit insgesamt zwölf Episoden strahlt Fox immer montags im Anschluss an "The Walking Dead" um 21.40 Uhr aus. Nach dem Staffelfinale von "The Walking Dead" übernimmt "Shameless - Nicht ganz nüchtern" ab 10. April den Sendeplatz um 21.00 Uhr. Die Zuschauer haben dabei wie immer die Wahl zwischen der deutschen Synchronfassung oder dem englischen Original. In den Hauptrollen der Serie glänzen der Oscar-, Golden Globe- und Emmy-nominierte William H. Macy ("Fargo"), Emmy Rossum ("The Day After Tomorrow"), Cameron Monaghan ("Malcolm mittendrin") und Jeremy Allen White ("Bad Turn Worse").



Über Staffel 7:



Dem Gallagher-Clan stehen in Staffel 7 einschneidende Änderungen bevor: Als der Familienpatriarch und notorische Tunichtgut Frank (William H. Macy) nach einem Monat aus dem Koma erwacht, erfährt er, dass seine Angehörigen ihn in den Chicago River geworfen hatten. Daraufhin erklärt er ihnen den Krieg - Gallagher gegen Gallagher. Seine älteste Tochter Fiona (Emmy Rossum) hat jedoch nicht die Zeit, sich um die Eskapaden ihres Vaters zu sorgen. Nachdem sie zuletzt einen schweren Vertrauensbruch verkraften musste, hat sie sich wieder aufgerafft - und niemand soll ihrem neuen Leben als Restaurant-Managerin des "Patsie's Pies" im Weg stehen, auch nicht ihre Familie. Doch werden die übrigen Gallaghers ohne Fionas ständige Hilfe überleben können? Lip (Jeremy Allen White), einst der Überflieger der Familie, sieht sich nach der Entziehungskur mit wenig rosigen Zukunftsaussichten konfrontiert. Ian (Cameron Monaghan) dagegen ist mittlerweile stabil und blüht in seinem Job als Rettungssanitäter und in seiner Beziehung regelrecht auf, während Debbie (Emma Kenney) erst noch lernen muss, für Franny eine gute Mutter zu sein. Und Carl (Ethan Cutkosky) stehen auf der Schwelle vom Kind zum Mann wichtige Entscheidungen bevor.



Sendetermine: - Siebte Staffel "Shameless - Nicht ganz nüchtern" mit zwölf Episoden ab 20. Februar immer montags um 21.40 Uhr - Nach dem Ende der siebten Staffel "The Walking Dead" ab 10. April bereits um 21.00 Uhr - Wahlweise in der deutschen Synchronfassung oder dem englischen Originalton - Alle Episoden im Anschluss an die Ausstrahlung auch über Sky Go, Sky On Demand und mit Sky Ticket verfügbar



OTS: Fox Networks Group Germany newsroom: http://www.presseportal.de/nr/107769 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_107769.rss2



Pressekontakt: Daniel Münch PR & Kommunikation FOX NETWORKS GROUP GERMANY Tel: +49 89 2030 49121 daniel.muench@fox.com