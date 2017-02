NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat Aurubis von "Neutral" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel auf 48 Euro festgesetzt. Analyst Jason Fairclough begründete sein negatives Anlagevotum mit dem streikbedingten Produktionsstillstand in der chilenischen Escondida-Kupfermine. Denn der Streik werde die Schmelz- und Raffinierlöhne des deutschen Kupferproduzenten unter Druck setzen, schrieb er in einer Studie vom Dienstag./edh/ajx

ISIN DE0006766504

AXC0206 2017-02-14/14:50