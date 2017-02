Peking (awp/sda/afp) - BMW ruft in China mehr als 40'000 Autos wegen Problemen mit den Airbags zurück. Betroffen seien 41'685 Wagen verschiedener Baureihen aus dem Jahr 2012, teilte die chinesische Behörde für Qualitätssicherung am Dienstag mit. Bei den verbauten Airbags an Fahrer- und Beifahrersitz könnten die Gaskartuschen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...