Liebe Trader,

es ist noch nicht lange her, dass Starinvestor Warren Buffet die beiden Konzerne Kraftfoods und Heinz fusioniert und sich der Sache persönlich angenommen hat. Offenbar zahlt sich die Arbeit nun in frischen Allzeithochs überdeutlich aus, nachdem der Wert vor wenigen Wochen noch auf einem Verlaufstief von 79,69 US-Dollar notiert hat. Denn von dort aus gelang es seit Dezember 2016 zurück an die Vorhochs um 90,54 US-Dollar anzusteigen und sogar ein frisches Allzeithoch zu markieren. Ein Blick auf den Tageschartverlauf und besonders die letzten Tageskerzen offenbart eine bullische Konsolidierung darunter, welche bald dynamisch zur Oberseite aufgelöst werden könnte und damit weitere Kursgewinne sehr wahrscheinlich werden. Außerdem unterstützt der Ende 2016 etablierte Doppelboden mit der entsprechenden Aktivierungslinie bei 90,54 US-Dollar die These eines weiteren Kursanstiegs und damit verbundene Gewinnen.

Long-Chance:

Sobald das Wertpapier von Kraft Heinz per Tagesschlusskurs oberhalb von 90,54 US-Dollar notiert, sind weitere Kursgewinne bis rund 95,00 US-Dollar zu erwarten. Aus der charttechnischen Berechnung kann aber sogar ein Kursschub bis rund 100,00 US-Dollar abgeleitet werden und erlaubt es nun über entspreche Long-Positionen hierauf zu setzen. Ein entsprechender Stop sollte jedoch noch knapp unterhalb der Marke von 88,50 US-Dollar angesetzt werden, da mit einem regelkonformen Pullback nach dem zu erwartenden Ausbruch zu rechnen ist. Solange aber das Jahreshoch aus 2016 nicht nachhaltig überwunden wird, sind potentielle Abgaben auf den gleitenden Durchschnitt EMA 50 bei aktuell 87,63 US-Dollar stets einzuplanen. Darunter könnte es sogar bis in den Bereich der 200-Tage Durchschnittslinie bei 85,25 US-Dollar weiter abwärts gehen. Gefährlich für die Bullen wird es erst bei einem Trendbruch, sowie Rückfall unter das Niveau von grob 83,00 US-Dollar.

________________________________________________________________________

Einstieg per Stop-Buy-Order: 90,60 US-Dollar

Kursziel: 95,00 / 100,00 US-Dollar

Stopp: < 88,50 US-Dollar

Risikogröße pro CFD: 2,10 US-Dollar

Zeithorizont: 3 - 6 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



The Kraft Heinz Company, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 90,58 US-Dollar; 14:40 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

Diese Aktie können Sie mit dem Metatrader4 bei direktbroker-FX.de, für 2,95 EUR flat, handeln. Fordern Sie jetzt die Demo an.