LOS ANGELES, KALIFORNIEN--(Marketwired - 14. Februar 2017) - StoneCalibre freut sich bekanntzugeben, dass sein Portfolio-Unternehmen Anatrace die Übernahme des Unternehmens Molecular Dimensions Ltd. ("Molecular Dimensions" oder das "Unternehmen") abgeschlossen hat. Dieses Unternehmen hat seinen Sitz in Cambridge im Vereinigten Königreich und ist ein führender Anbieter von modernen Testverfahren, Reagenzien, Verbrauchsmaterialien und Instrumenten für die strukturbiologische Forschung.

"Wir freuen uns, dass wir Molecular Dimensions der Anatrace-Familie hinzufügen konnten, da dies der Gruppe eine europäische Präsenz verschafft und ihre Position im Bereich der Strukturbiologie festigt", sagte Brian Wall, Gründer und Chief Executive Officer von StoneCalibre. "Wir werden weiterhin zusätzliche strategische Akquisitionen im Bereich Life-Science-Tools und Diagnose suchen, um unsere geographische Präsenz zu erhöhen, das Produkt- und Serviceangebot zu stärken und das organische Wachstum der Unternehmen zu ergänzen."

Molecular Dimensions wurde 1998 mit der Absicht gegründet, Spezialprodukte für Kristallographen bereitzustellen. Das Unternehmen hat sich seither durch Allianzen mit führenden Wissenschaftlern weiterentwickelt, die zur Entwicklung und Kommerzialisierung von innovativen Ideen geführt haben. Das Unternehmen bedient in ganz Europa, Amerika und Asien Kunden an Universitäten, Forschungsinstituten und in Blue-Chip-Unternehmen, die in der strukturbiologischen Forschung tätig sind und sich auf die Entwicklung von Medikamenten konzentrieren.

"Den meisten von uns ist klar, dass die Entwicklung von Arzneimitteln ein langer und mühsamer Prozess ist, der sich mehrere Jahre hinzieht, aber weniger bekannt ist, dass viele der spezifischen Wirkstoffziele Proteine sind. Mit der Hinzufügung von Molecular Dimensions können wir ein vollständigeres Portfolio von Werkzeugen und Hilfsmitteln anbieten, die für die Entwicklung von Arzneimitteln sowie die Prävention und Heilung von Krankheiten eingesetzt werden können", sagte Ben Travis, Chief Executive Officer von Anatrace. "Wir freuen uns, weiterhin in Technologien zu investieren, die fortwährend auf dem neuesten Stand dieser sich entwickelnden Branche sind."

"Als ich einige mögliche strategische Alternativen für Molecular Dimensions ausgewertet hatte, wurde mir schnell klar, dass eine Partnerschaft mit Anatrace und StoneCalibre der ideale Weg nach vorne ist", sagte Tony Savill, Gründer und Managing Director von Molecular Dimensions. "Die Branchenkenntnis und die wachstumsorientierte Denkweise dieser Unternehmen sowie unsere strategische Übereinstimmung mit Anatrace haben mich überzeugt, dass Molecular Dimensions unter der Führung dieser Unternehmen in den zukünftigen Jahren weiterhin gedeihen wird."

Über StoneCalibre

StoneCalibre ist eine privat finanzierte Wertpapierfirma mit Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, die sich auf den Erwerb von kleinen und mittelständischen Unternehmen spezialisiert hat. StoneCalibre wurde 2012 von Brian Wall gegründet und konzentriert sich auf Investitionen in Sondersituationen und qualitativ hochwertige langfristige Kapitalanlagemöglichkeiten. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.stonecalibre.com.

Über Anatrace

Anatrace ist ein Entwickler, Hersteller und Vertreiber von ca. 250 hochreinen Waschmitteln und synthetischen Lipiden für den Einsatz in Membran-Protein-Forschungsstudien mit Sitz in Maumee, Ohio. Anatrace verfügt über fast 30 Jahre Erfahrung und seine Produkte erlauben Forschern, Zellmembranproteine zu extrahieren, zu reinigen, zu manipulieren und zu kristallisieren. Diese Proteine erfüllen mehrere wichtige Funktionen in einer Zelle, einschließlich des molekularen Transports, des Empfangs von Signalen und der Zelladhäsion. Sie machen etwa 30 % der durch das menschliche Genom kodierten Proteine aus. Weitere Informationen finden Sie auf www.anatrace.com.

