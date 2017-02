Gut, jeder weiß mittlerweile, dass Amazon.com (WKN:906866) im Online-Handel eine Macht ist. Aber es ist nach wie vor erstaunlich, wie groß die Überlegenheit letztlich doch ist. Neue Daten von Slice Intelligence zeigen, dass Amazon im vergangenen Monat 53 % vom gesamten Wachstum der Branche für sich beanspruchen konnte.



Amazons Absätze in Nordamerika wuchsen 2016 25,2 %. Währenddessen hat das US Census Bureau festgestellt, dass in der Branche in den ersten drei Quartalen insgesamt 15,5 % zugelegt worden konnte.



Anders gesagt: Trotz seiner schieren Größe konnte Amazon noch weiter im E-Commerce zulegen, und Wettbewerber wie Wal Mart (WKN:860853) haben Schwierigkeiten, das Tempo ...

