OTTAWA, ON and MUNCHEN, GERMANY -- (Marketwired) -- 02/14/17 -- Corel® VideoStudio® Ultimate X10 ist Corels neueste Version ihres einfach zu benutzenden, vielfach preisgekrönten Videobearbeitungsprogramms. Mit VideoStudio Ultimate X10 gelingt es Anwendern noch leichter, großartige Filme zu erstellen. So gibt es neue Optionen für benutzerdefinierte Zeitlupen- und Zeitraffereffekte. Mit neuen Transparenzsteuerelementen lassen sich attraktive Überlagerungen erstellen. Eine neue Maskenfunktion ermöglicht das Experimentieren mit neuen kreativen Möglichkeiten. Und dank der Unterstützung für 360 degrees -Videos kann der Zuschauer gezielt durch die Handlung geführt werden.

Neu in Corel VideoStudio Ultimate X10 sind insbesondere folgende Funktionen:

Maskenerstellung: Mit der Maskenerstellung richten Sie den Fokus auf die Schlüsselelemente in Ihren Videos, indem Sie diese z. B. mit Mal-, Unschärfe- oder Graustufeneffekten hervorheben. VideoStudio Ultimate X10 bietet einfach zu benutzende Pinsel- und Formwerkzeuge und kann eigene Videomasken erstellen.

Spurentransparenz: Mit der Spurentransparenz passen Sie die Deckkraft der Spuren an, um zwei oder mehrere Szenen gleichzeitig anzuzeigen. So lassen sich mühelos benutzerdefinierte Ein- und Ausblendungen oder Überlagerungseffekte einfügen.

Zeit-Neuzuordnung: Mit der Zeit-Neuzuordnung variieren Sie mithilfe neuer, einfach zu benutzender Steuerelemente die Wiedergabegeschwindigkeit der Clips. Sie können Zeitlupen- und Zeitraffereffekte erzeugen, die Handlung einfrieren oder Szenen rückwärts bzw. mehrmals abspielen. Alle dafür nötigen Werkzeuge sind nun an einem Ort zusammengefasst.

Unterstützung für 360 degrees -Videos: Sie können den Blickwinkel in 360 degrees -Videos festlegen, damit Ihre Zuschauer keinen wichtigen Moment verpassen. Sie können auch 360 degrees -Videos für die Wiedergabe auf Standardvideogeräten in Standardvideos umwandeln.

Hochwertige Effekte: VideoStudio Ultimate X10 enthält drei neue Effektsammlungen der Branchenführer NewBlueFX, Boris FX und proDAD. Damit erhöhen Sie die Wirkung Ihrer Filme mit neuen Partikeleffekten und professionellen 2D- und 3D-Titeln.

DVD-Vorlagen: Mithilfe der mehr als 100 Themenvorlagen in VideoStudio® MyDVD® lassen sich reich bebilderte Menüs sowie Musik hinzufügen.

Integrierte Lernmaterialien: Über den Begrüßungsbildschirm in VideoStudio können Anwender direkt auf Lernmaterialien, Videotutorials, zusätzliche Vorlagen, Effektpakete und vieles mehr zugreifen.

Hinzu kommen wichtige Detailverbesserungen:

Optimierte HEVC (H.265)-Unterstützung: Anwender profitieren von der Möglichkeit des Imports und Exports von HEVC (H.265), das höhere Kompressionsraten, bessere Qualität und kleinere Dateigrößen bietet. (Dies erfordert eine entsprechende PC-Hardware oder Grafikkarte.)

Schnellere Bearbeitung: Optimiert in Corel VideoStudio X10 ist die Unterstützung für Intel-Prozessoren der 7. Generation.

Verbesserter Arbeitsablauf bei der Videobearbeitung: Corel VideoStudio X10 bietet ein schnelleres und einfacheres Bearbeitungsverfahren. Per Rechtsklick können Sie Elemente auf der Zeitachse gruppieren und die Gruppierung von Elementen wieder aufheben. Wer will, unterlegt Videos mit Musik von ScoreFitter®, auf die nun direkt vom Medienarchiv aus zugegriffen werden kann.

"VideoStudio ragt unter den Videobearbeitungsprogrammen für den Consumer-Markt heraus, da es hochwertige Funktionen bietet, aber dennoch erstaunlich einfach zu bedienen ist. Die Anwender wählen VideoStudio, weil es ihnen ermöglicht, Ihre Geschichten auf eine individuelle Weise zu erzählen - egal, ob sie nun Familienerinnerungen oder spannende Ereignisse festhalten oder Zuschauer im Internet erreichen möchten. Mit VideoStudio X10 geben wir den Anwendern leistungsstarke neue Funktionen an die Hand, mit denen sich wirklich einzigartige Filme erstellen lassen", sagt Michel Yavercovski, Leiter Produktmanagement für Videoprodukte bei Corel.

Preisgestaltung und Verfügbarkeit

Corel VideoStudio Ultimate X10 ist ab 14. Februar 2017 verfügbar. Die unverbindliche Preisempfehlung lautet 89,99 EUR, das Upgrade kostet 69,99 Euro. Von VideoStudio gibt es auch eine Pro-Variante mit weniger Filtern und kreativen Erweiterungsoptionen. Sie kostet 69,99 EUR, das Upgrade 49,99 EUR .

Eine kostenlose Testversion gibt es unter www.videostudiopro.com.

Für Unternehmen und Bildungseinrichtungen sind Mengenlizenzen verfügbar. Weitere Informationen dazu finden Sie unter:

www.corel.com/licensing

Systemvoraussetzungen

VideoStudio X10 läuft unter Windows ab 7, ein 64-Bit-Betriebssystem wird empfohlen.

Hinweis für Journalist(inn)en:

Rezensionsexemplare stellen wir gerne bereit. Screenshots, Packshots und weitere Produktinfos erhalten Sie hier.

Social Media

Nehmen Sie auf Facebook mit anderen Benutzern von VideoStudio Kontakt auf: www.facebook.com/corelvideostudio

Folgen Sie unseren Twitter-Beiträgen unter @videostudio

Weitere Informationen und Rezensionsexemplare für Tests und Besprechungen:

Firefly Communications

Peter Knoll / Bianca Koch

Tel.: +49 89 552699-0

corel@fireflycomms.com



Corel GmbH

Tim Schade

Communications EMEA

tim.schade@corel.com