North Canton, Ohio (ots/PRNewswire) - Diebold Nixdorf (NYSE: DBD) veröffentlicht heute seine Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2016. Eine vollständige Pressemitteilung sowie weitere Dokumente zur Ergebnismeldung können auf der Website von Diebold Nixdorf unter "Investor Relations" unter dem folgenden Link aufgerufen werden: http://www.dieboldnixdorf.com/earnings



Wie bereits bekanntgegeben, werden Andy W. Mattes, Diebold President und Chief Executive Officer, und Christopher A. Chapman, Senior Vice President und Chief Financial Officer, heute um 8:30 Uhr (ET) die finanzielle Leistung des Unternehmens in einer Telefonkonferenz erläutern. Zugang zur Präsentation und zur Telefonkonferenz erhalten Sie unter http://www.dieboldnixdorf.com/earnings. Im Anschluss an die Telefonkonferenz wird eine Aufzeichnung für drei Monate auf der Website von Diebold Nixdorf unter "Investor Relations" zur Verfügung gestellt.



(Hinweis: Wenn sich nach dem Klicken auf den obengenannten Link keine neue Webseite öffnet, kopieren Sie bitte die o.g. URL und fügen Sie sie in die Adresszeile Ihres Browsers ein.)



Informationen zu Diebold Nixdorf



Diebold Nixdorf ist weltweit führend für im Handel eingesetzte Verbundsysteme, die von Millionen Kunden tagtäglich im Bankenwesen sowie im Einzelhandel genutzt werden. Die softwarebasierten Lösungen des Unternehmens schlagen eine Brücke von der physischen in die digitale Welt des Zahlungsverkehrs und sorgen für eine komfortable, sichere und effiziente Verarbeitung von Bargeschäften und Konsumtransaktionen. Als Innovationspartner für nahezu alle der 100 führenden Finanzinstitutionen und die Mehrheit der 25 weltgrößten Einzelhandelsunternehmen liefert Diebold Nixdorf herausragende Lösungen und Services, die in der rund um die Uhr aktiv vernetzten und von ständiger Veränderung geprägten Konsumlandschaft unverzichtbar sind.



Diebold Nixdorf ist in mehr als 130 Ländern mit rund 25.000 Mitarbeitern weltweit präsent. Der Konzern unterhält Hauptniederlassungen in North Canton, Ohio (USA) und in Paderborn (Deutschland). Weitere Informationen finden Sie unter www.DieboldNixdorf.com.



