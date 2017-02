Das Währungspaar EURUSD hat in diesem Jahr schon einiges durchgemacht. Erst stieg der Euro kräftig an. Kurzzeitig schien er die Marke von 1,08 Dollar überspringen zu wollen. Dann ging es aber wieder nach unten. Frank Wiedemann von Flatex analysiert die Bewegungen und verrät, wie es weitergehen könnte. Der Experte geht außerdem auf eine gelungene Investmentidee für das Währungspaar AUDUSD aus der vergangenen Woche ein. Darüber hinaus bespricht er mit dem Peso und dem britischen Pfund zwei Währungen ein, um die es zuletzt eher still geworden war.