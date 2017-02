RHÖN-KLINIKUM AG: Bilanztechnische Wertberichtigung im Zusammenhang mit einer Finanzbeteiligung an der MIT GmbH von rund EUR 35,5 Mio.

Bad Neustadt, 14.02.2017. Der Vorstand der RHÖN-KLINIKUM AG hat in seiner heutigen Sitzung beschlossen, für das Geschäftsjahr 2016 eine technische Wertberichtung in Höhe von rund EUR 35,5 Mio. im Zusammenhang mit der Finanzbeteiligung an der Marburger Ionenstrahl-Therapie Betriebsgesellschaft des Universitätsklinikums Heidelberg mbH (MIT GmbH) durchzuführen. Die Wertberichtigung begründet sich in operativen Verzögerungen im Rahmen der Anlaufbetriebsphase des Marburger Ionenstrahl- Therapiezentrums. Die daraus resultierende Belastung betrifft das Finanzergebnis und das Konzernergebnis 2016 in entsprechender Höhe. Das medizinische Potential der Anlage ist für die RHÖN-KLINIKUM AG weiterhin vielversprechend und arrondiert auf einzigartige Weise das krebstherapeutische Leistungsspektrum am Standort Marburg. Vor diesem Hintergrund wird derzeit auch mit Hochdruck an der Ausweitung des Anwendungsbereichs auf weitere Indikationen gearbeitet.

