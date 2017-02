Dow Jones hat von presse1.de eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Mit SAP Ariba erzielt Atos Exzellenz im Einkauf(press1) - Atos kombiniert Cloud-Anwendungen, Business-Netzwerk und SAPERP für einen umfassenden, einfachen und hocheffektiven Procure-to-Pay-ProzessMünchen, 14. Februar 2017 - Der Einkauf durchlebt derzeit eine Phase desUmbruchs und befindet sich auf dem Weg zu einem nie dagewesenen Maß anDigitalisierung und strategischer Gewichtung. Innovative Akteure wie Atos[1] gehen hier voran: Das Unternehmen kombiniert die cloudbasiertenAnwendungen und das Business-Netzwerk [2] von SAP Ariba [3] mit seinem SAPERP-System und erhält so einen ebenso umfassenden wie einfachen Procure-to-Pay-Prozess, der sich als echter Game Changer erweist."Beim Einkauf geht es nicht mehr darum, die gewünschten Dinge zum bestenPreis zu erhalten, sondern darum, auf neue und effizientere Art und Weisezusammenzuarbeiten, um über den gesamten Source-to-Settle-Prozessmessbaren Mehrwert zu generieren", erklärt Ingrid Rowe, Director of GlobalProcurement Projects Ariba Tools. "Das können für einzelne Aufgabenausgelegte Punktlösungen nicht leisten. Dazu bedarf es vielmehr einer End-to-End-Lösung, die den Komfort und die Agilität der Cloud mit derKonnektivität und globalen Reichweite von Business-Netzwerken sowie derLeistungsfähigkeit von Unternehmensanwendungen vereint. Die Verbindung ausSAP Ariba und SAP schließt genau diese Lücke."Atos verfügt über langjährige Erfahrung mit innovativen Procurement-Lösungen. So stellte das Unternehmen 2007 von einem regionalen auf einglobales Einkaufsmodell um und stützte dieses auf eine eigens gegründeteOrganisation. Schon 2009 wurde die Einkaufsorganisation von Grund aufmodernisiert und in Richtung Automatisierung und Digitalisierungweiterentwickelt, wobei Hybridlösungen von SAP und SAP Ariba als Fundamentdienten.Nachdem Atos sein proprietäres System durch SAP SRM ersetzt hatte, kamenim Laufe der Jahre kontinuierlich weitere wertschöpfende Cloud-Lösungenvon SAP Ariba hinzu:· Ariba Discovery - Erhöht die Produktivität durch die schnellereIdentifizierung und Qualifizierung neuer Lieferanten und senkt die Kostendurch mehr Konkurrenz bei Sourcing-Events· Ariba Sourcing - Ermöglicht für alle Ausgabenkategorienautomatisierte Verhandlungen unter Zugriff auf ein konkurrenzlos globalesNetzwerk von digitalisierten Lieferanten· Ariba Contract Management - Ermöglicht mehr Effizienz beiGestaltung, Abschluss und Management von Verträgen mit einem optimalenKosten-Nutzen-Verhältnis· Ariba Supplier Information Performance Management - VereinfachtOnboarding und Management der weltweiten Lieferantenbasis· Ariba(R) Procurement Content - Ermöglicht die Bereitstellung vonOnline-Katalogen, über die Mitarbeiter in Übereinstimmungen mit denUnternehmensrichtlinien und -verfahren alle Arten von Waren undDienstleistungen bestellen können· Ariba Invoice Management - Unterstützt vernetzte, intelligente undglobale Prozesse für ein Zahlungsmanagement mit weniger papierbasiertenAbläufen, weniger Fehlern und einem geringeren Risiko"Procure-to-Pay ist keine Abfolge von separaten Aufgaben, sondern einvernetzter Prozess, der eine enge Integration von Stakeholdern, Systemenund Prozessen über mehrere Funktionen hinweg beinhaltet", betont PaulDevlin, General Manager EMEA und MEE bei SAP Ariba . "InnovativeUnternehmen wie Atos haben erkannt, dass sich dieser Prozess nur mitnetzwerkbasierten End-to-End-Lösungen effektiv managen lässt, die denAnforderungen des Unternehmens ebenso gerecht werden wie denen derAnwender und die neue Denk- und Verhaltensweisen vorantreiben, mit denensich das Unternehmen Wettbewerbsvorteile verschaffen kann."Über AtosAtos SE (Societas Europaea) ist ein führender Anbieter von digitalenServices mit einem Pro-forma-Jahresumsatz von rund 12 Milliarden Euro undca. 100.000 Mitarbeitern in 72 Ländern. Atos unterstützt Unternehmenweltweit mit Beratungsleistungen und Systemintegration, Managed ServicesBusiness Process Outsourcing (BPO) sowie Cloud-, Big Data- undSicherheitslösungen. Hinzu kommen Services von der TochtergesellschaftWorldline, dem europäischen Marktführer für Zahlungs- undTransaktionsdienste. Mit seiner umfassenden Technologie-Expertise undtiefgreifendem Branchenwissen arbeitet Atos mit Kunden inunterschiedlichen Marktsegmenten zusammen: Verteidigung, Banken,Gesundheit, Produktion, Medien und Verlage, Energie und Versorgung,Öffentlicher Sektor, Handel, Telekommunikation und Transport und Logistik.Die Atos Gruppe verbindet Unternehmensstrategie, Informationstechnologieund Prozesse miteinander und hilft Kunden so, ihr Geschäft nachhaltigweiterzuentwickeln. Der Konzern ist der weltweite IT-Partner derOlympischen und Paralympischen Spiele und an der Pariser Börse Euronextnotiert. Atos firmiert unter Atos, Atos Consulting, Atos Worldgrid, Bull,Canopy, Unify und Worldline.Über SAP AribaMit SAP Ariba können sich Unternehmen untereinander vernetzen, umeffiziente Geschäfte zu tätigen. Im Ariba Network finden Käufer undLieferanten aus mehr als 2,5 Millionen Unternehmen und 190 Ländernzusammen, um neue Chancen zu entdecken, Transaktionen gemeinsamabzuwickeln und ihre Geschäftsbeziehungen zu vertiefen. Als Käufer könnensie den gesamten Einkaufsprozess verwalten und dabei ihre Ausgabenkontrollieren, Einsparpotenziale erkennen und eine stabile Lieferketteaufbauen. Als Lieferant können sie sich mit profitablen Kunden vernetzenund bestehende Geschäftsbeziehungen effizient ausbauen, um ihreVertriebszyklen zu vereinfachen und ihre Liquidität in jeder Zyklusphasezu verbessern. Das Resultat ist ein dynamischer digitaler Marktplatz, indem Jahr für Jahr Geschäfte im Wert von über 1 Billion US-Dollar getätigtwerden.Weitere Informationen zu SAP Ariba erhalten Sie unter http://de.ariba.com/Über SAPAls Marktführer für Unternehmenssoftware unterstützt SAP (NYSE: SAP)Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihr Geschäft profitabel zubetreiben. Vom Backoffice bis zur Vorstandsetage, vom Warenlager bis insFilialregal, vom Desktop bis zum mobilen Endgerät -SAP versetzt Menschenund Unternehmen in die Lage, effizienter zusammenzuarbeiten undGeschäftsinformationen effektiver zu nutzen als die Konkurrenz. Rund345.000 Kunden verlassen sich auf Anwendungen und Dienstleistungen vonSAP, um rentabel zu wirtschaften, sich kontinuierlich anzupassen undnachhaltig zu wachsen. Weitere Informationen zu SAP finden Sie unterhttp://www.sap.com.# # #Any statements contained in this document that are not historical factsare forward-looking statements as defined in the U.S. Private SecuritiesLitigation Reform Act of 1995. Words such as "anticipate," "believe,""estimate," "expect," "forecast," "intend," "may," "plan," "project,""predict," "should" and "will" and similar expressions as they relate toSAP are intended to identify such forward-looking statements. SAPundertakes no obligation to publicly update or revise any forward-lookingstatements. All forward-looking statements are subject to various risksand uncertainties that could cause actual results to differ materiallyfrom expectations. The factors that could affect SAP's future financialresults are discussed more fully in SAP's filings with the U.S. Securitiesand Exchange Commission ("SEC"), including SAP's most recent Annual Reporton Form 20-F filed with the SEC. Readers are cautioned not to place unduereliance on these forward-looking statements, which speak only as of theirdates.(C) 2017 SAP SE. All rights reserved.SAP and other SAP products and services mentioned herein as well as theirrespective logos are trademarks or registered trademarks of SAP SE inGermany and other countries. Pressekontakt:eloquenza PRAmelie Nägelein / Ina RoheEmil-Riedel-Straße 1880538 MünchenTel: 089 242 038 0E-Mail: mailto:sapariba@eloquenza.de

