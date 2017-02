Baden-Baden (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



SWR Doku über die deutsch-französischen Nazi-Jäger Beate und Serge Klarsfeld und ihre außergewöhnliche Liebe / "Geschichte im Ersten" am Montag, 20. Februar 2017, 23:30 Uhr



Es war eine Kampfansage mit Knalleffekt: 1968 prangerte Beate Klarsfeld mit einer Ohrfeige für den deutschen Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger dessen NS-Vergangenheit auf offener Bühne an. Ab da bestimmte ein zäher Kampf um Gerechtigkeit und gegen das Vergessen das Leben von Beate Klarsfeld und ihrem Mann Serge. Der SWR Film "Nicht Rache, sondern Gerechtigkeit" von Frank Gutermuth gibt Einblick in das Leben von Europas bekanntesten Nazi-Jägern. Die Doku läuft am Montag, 20. Februar 2017, ab 23:30 Uhr als "Geschichte im Ersten".



Der Kampf für Gerechtigkeit - unbeirrbar und stetig



Dank Beates und Serges beharrlichen Einsatzes, oft gegen massiven Widerstand, wurden zahlreiche NS-Funktionäre und Kollaborateure zur Rechenschaft gezogen, darunter der ehemalige Kölner Gestapo-Chef Kurt Lischka und der französische Politiker Maurice Papon. Die "Geschichte im Ersten" erzählt aber auch von der außergewöhnlichen Liebe zwischen dem deutschen Au-Pair-Mädchen und dem französischen Juden, dessen Vater in Auschwitz ermordet wurde.



Der Kampf gegen das Vergessen geht weiter



Nach Jahren, in denen die Klarsfelds als "Nestbeschmutzer" angefeindet wurden, werden Beate und Serge heute sowohl in Frankreich als auch in Deutschland als moralische Instanz anerkannt und geehrt. Sie haben viel erreicht, und doch kämpfen sie weiter - vor allem gegen das Erstarken des Antisemitismus in Frankreich. "Geschichte im Ersten" zeigt, wie sich die Klarsfelds auch heute noch einmischen, damit sich Populisten, die gegen Juden hetzen, vor Gericht verantworten müssen.



Pressefotos unter www.ARD-foto.de Akkreditierte Journalisten können den Film vorab sehen unter www.daserste.de/presse und im SWR Presseportal unter www.presseportal.SWR.de



OTS: SWR - Das Erste newsroom: http://www.presseportal.de/nr/75892 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_75892.rss2



Pressekontakt: Bruno Geiler, Tel.: 07221 929 23273, bruno.geiler@SWR.de