mPerpetuo zeigt kompletten Boot-Vorgang für Android von vollständigem Aus-Zustand in unter 2,5 Sekunden



San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) - mPerpetuo Inc., ein Unternehmen in der Bay Area mit Schwerpunkt auf dem Design von Bildgebungsgeräten und ihren zugrundeliegenden Technologien, bietet Lösungen an, mit denen Android vollständig von einem Kaltstart aus in weniger als 2,5 Sekunden booten kann. Normalerweise benötigen Android-Geräte 45 oder mehr Sekunden, um auf den aktuell schnellsten Plattformen zu booten. Tatsächlich brauchen die meisten führenden Handgeräte länger als 90 Sekunden. "mPerpetuo konnte diese beschleunigte Boot-Zeit erreichen ohne eine Funktionalität aus Android zu entfernen oder zu deaktivieren oder an Androids Robustheit einzubüßen", kommentierte Eugene Feinberg, Mitgründer und CTO von mPerpetuo. Diese zum Patent angemeldete Funktionalität kann in allen Mobil-Prozessoren implementiert werden, wie sie z. B. von Qualcomm, MediaTek, HiSilicon und Samsung angeboten werden.



Es gibt viele Anwendungen der Unterhaltungselektronik (Consumer Electronics, CE), die von einem nahezu augenblicklichen Android- oder Linux-Booting profitieren würden. Aktuell schalten CE-Geräte nicht in den Ruhezustand, um das Problem langer Wartezeiten während des Hochfahrens zu überwinden. Eine Boot-Zeit unter drei Sekunden verkürzt die Stillstandzeit erheblich und maximiert die Batterielebensdauer. Verbraucher setzen voraus, dass ihre IoT-Geräte umgehend starten, unabhängig davon, ob das Gerät lange Zeit nicht genutzt wurde oder neu gestartet werden musste.



Informationen zu mPerpetuo: mPerpetuo Inc. (www.mperpetuo.com) ist ein gut finanziertes Start-up, das sich zum Ziel gesetzt hat, reale Systemherausforderungen beim Design von Bilderfassungs- und Bildanzeigegeräten mit Vision, Bildverarbeitung und Echtzeit-Technologien zu lösen. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen und/oder Live-Demonstrationen von mPerpetuos Portfolio an demo@mperpetuo.com.



Pressekontakt: Ziv Gillat VP für Business Development ziv@mperpetuo.com