BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung will mit finanziellen Hilfen und Bildungsangeboten eine freiwillige Rückkehr ausreisepflichtiger Tunesier in ihr Heimatland attraktiver machen. Das kündigte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nach einem Gespräch mit dem tunesischen Ministerpräsidenten Youssef Chahed an. Bei dem Gespräch sei ein neuer "Anlauf" diskutiert worden, "wie wir auch freiwillige Rückkehr attraktiv machen können", sagte Merkel bei einer Pressekonferenz.

Nach ihren Angaben soll es darum gehen, Rückkehrern ein "Bildungsangebot" zu machen und ihnen "eine gewisse Starthilfe" zu geben, damit sie etwa Unternehmen gründen könnten. Verhandlungen darüber sollen laut Merkel noch mit Bundesinnenminister Thomas de Maiziere (CDU) folgen. Auch Entwicklungshilfeminister Gerd Müller (CSU) will laut der Kanzlerin dazu Vorschläge machen. "Hier will Deutschland also auch unterstützend tätig sein", sagte sie. Merkel kündigte noch für dieses Frühjahr eine Reise nach Tunesien an, um sich selbst ein Bild vor Ort zu machen.

Die umstrittene Forderung nach Lagern für Migranten in Tunesien war nach Angaben beider Politiker "kein Thema" bei ihrem Gespräch. Merkel forderte aber eine schnellere Abschiebung ausreisepflichtiger Tunesier, die nicht freiwillig zurückkehren wollten. "Darüber sprechen wir mit der tunesischen Regierung", sagte sie. "Hier müssen wir schneller werden." Es gelte, den entsprechenden Prozess zu verbessern und reibungsloser zu gestalten.

Chahed unterstrich, man müsse "klar auseinanderhalten", ob über illegale Migranten oder über Personen gesprochen werde, die aus Krisengebieten kämen. Tunesiens Regierungschef hatte bereits am Morgen im ZDF betont, sein Land verweigere nicht die Rückführung eigener Staatsangehöriger, und gefordert, man müsse "wirklich genau unterscheiden" zwischen illegalen Migranten und Terroristen.

"Wir haben uns gegen die Rückkehr der Terroristen in unser Land ausgesprochen", sagte Chahed im "Morgenmagazin" des Senders. Er hatte in der Sendung auch bereits den Vorschlag zurückgewiesen, in seinem Land Auffanglager für illegale Migranten einzurichten.

February 14, 2017 09:02 ET (14:02 GMT)

