Als wäre der aktuelle Firmenexodus in Großbritannien nicht schon schlimm genug, nehmen nun auch viele Geringqualifizierte in ihre Beine in die Hand und machen sich auf den Weg in Richtung EU. Das hinterlässt vor allem Spuren in jenen Branchen, für die sich die meisten Briten mittlerweile zu schade sind. Eine Überraschung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...