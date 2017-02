Erste Auslandsreise des neuen Staatsoberhauptes: Bei einer Rede im Europaparlament sagte der österreichische Bundespräsident, es sei möglich, "mit einem glasklaren Bekenntnis zur Europäischen Union Wahlen zu gewinnen".

Mit Blick auf nationalistische Töne vor den anstehenden Wahlen in mehreren EU-Staaten hat der österreichische Bundespräsident für ein proeuropäisches Bekenntnis geworben. "Es ist möglich, mit einem glasklaren Bekenntnis zur Europäischen Union Wahlen zu gewinnen", sagte Alexander Van der Bellen am Dienstag in Straßburg im Europaparlament.

"Meine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...