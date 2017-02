Liebe Trader,

hohe Erwartungen an die Absatzzahlen der nächsten iPhone-Generation trugen in den letzten zwei Handelswochen zu einer steilen Rally bei Apple-Aktien bei und drückten diese direkt an die Jahreshochs aus 2016 aufwärts - gelingt ein nachhaltiger Ausbruch darüber, dürfte das Apple-Papier in ungeahnte Höhen vordringen. Einst scheiterte das Wertpapier des wertvollsten Unternehmens der Welt Mitte 2015 mehrfach im Bereich von 134,54 US-Dollar an dieser Hürde und drehte anschließend in einen zwischengeschalteten Abwärtstrend ab. Dieser drückte die Kursnotierungen bis Mai 2016 auf ein Verlaufstief um 91,50 US-Dollar abwärts, wo sich die Aktie anschließend aber wieder stabilisieren konnte. Kurz darauf gelang es Marktteilnehmern auch schon wieder einen Trendwechsel zu vollziehen und Kurssteigerungen zunächst bis an die Zwischenhochs aus November 2015 bei 123,82 US-Dollar zu vollziehen. Bis gestern konnte die Aktie schließlich auf ein Verlaufshoch von 133,82 US-Dollar zulegen, weitere Gewinne wären durchaus denkbar, dazu muss Apple aber erst über die Jahreshochs aus 2015 ausbrechen. Sehr oft kommt es vor, dass US-Investoren nach Erreichen solch größerer Marken aber schnell ihr Geld vom Tisch nehmen und zu einem deutlichen Kursrutsch sorgen - darauf sollten die Marktteilnehmer hierzulande unbedingt vorbereitet sein.

Long-Chance:

Da das Wertpapier von Apple nun fast seine Jahreshochs aus 2015 erreicht hat, sind kurzfristige Gewinnmitnahmen durchaus realistisch. Dennoch können Investoren bei einem nachhaltigen Kurssprung des Wertpapiers über die Hürde von 134,54 US-Dollar für eine fortgesetzte Rally bis in den Bereich von 145,00 US-Dollar sorgen und machen ein Long-Investment weiter attraktiv. Aber nur unter der Voraussetzung, dass auch tatsächlich ein nachhaltiger Kursanstieg über die Jahreshochs aus 2015 zustande kommt. Eine entsprechende Verlustbegrenzung sollte zunächst nicht tiefer als 132,00 US-Dollar angesetzt werden. Darunter ist in diesem Fall mit einem Kursrückgang auf das untergeordnete Supportlevel bei rund 130,00 US-Dollar zu rechnen. Spätestens an der diesjährigen Kurslücke bei 127,01 US-Dollar sollten Käufer wieder für eine Erholungsbewegung sorgen.

________________________________________________________________________

Einstieg per Stop-Buy-Order: 135,00 US-Dollar

Kursziel: 145,00 US-Dollar

Stopp: < 132,00 US-Dollar

Risikogröße pro CFD: 3,00 US-Dollar

Zeithorizont: 1 - 3 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Apple Inc., Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 133,29 US-Dollar; 15:00 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

