Die Veranstaltungsreihe wird um die Einzelevents "Mobile 360 Series West Africa" und "Mobile 360 Series North Asia" ergänzt; GSMA bestätigt erste Referenten für die Veranstaltung "Mobile 360 Series Datenschutz Sicherheit"

Die GSMA gab heute den Zeitplan und die Veranstaltungsorte für die GSMA Mobile 360 Series 2017 bekannt. Dabei handelt es sich um eine Reihe regionaler Vordenkerkonferenzen für Führungskräfte der Mobilfunkindustrie und für hochrangige Vertreter von Aufsichtsbehörden und Regierungen. Die GSMA erweitert in diesem Jahr erneut den Umfang der "Mobile 360 Series"-Konferenzen: 2017 werden acht Konferenzen rund um den Globus stattfinden. Die GSMA veröffentlichte außerdem die ersten Einzelheiten zur Veranstaltung "Mobile 360 Datenschutz Sicherheit", die im Mai im niederländischen Den Haag stattfinden wird.

"Wir freuen uns außerordentlich, dass wir aufgrund der Erfolge, welche die Mobile 360 Series im vergangenen Jahr verzeichnen konnte, die Veranstaltungsreihe um die Veranstaltungen "Mobile 360 West Africa" und "Mobile 360 North Asia" erweitern konnten. Darüber hinaus wird sich die "Mobile 360 Series India" in diesem Jahr auf zwei Tage erstrecken. Damit wird der zentralen Bedeutung Rechnung getragen, die dem Mobilfunk bei der digitalen Zukunft Indiens zukommt", so Michael O'Hara, Chief Marketing Officer von GSMA. "Die ‚Mobile 360 Series'-Konferenzen bieten ein Fachforum, auf dem die Teilnehmer nicht nur die drängendsten Fragen erörtern können, mit denen die Mobilfunkbranche konfrontiert ist, sondern auch in einen substanziellen Dialog im Hinblick auf die Antriebsfaktoren, Chancen und Herausforderungen der digitalen Transformation eintreten."

Im Jahr 2017 veranstaltet die GSMA die folgenden "Mobile 360 Series"-Konferenzen:

Mobile 360 Series-Konferenz Ort Termine Mobile 360 West Africa Abidjan, Elfenbeinküste 27. April Mobile 360 Datenschutz und Sicherheit Den Haag, Niederlande 23. 24. Mai Mobile 360 Africa Daressalam, Tansania 11. 12. Juli Mobile 360 Middle East Dubai, Vereinigte Arabische Emirate 9. 10. Oktober Mobile 360 Europe Brüssel, Belgien 19. Oktober Mobile 360 Latin America Bogotá, Kolumbien 31. Oktober 2. November Mobile 360 India Neu-Delhi, Indien 14. 15. November Mobile 360 North Asia Seoul, Südkorea 28. 29. November

Mobile 360 Series Datenschutz Sicherheit

Aufbauend auf dem Erfolg der erstmalig 2016 veranstalteten Konferenz wird die diesjährige Konferenz "Mobile 360 Datenschutz Sicherheit" erneut im Hilton Den Haag stattfinden. In Zusammenarbeit mit The Hague Security Delta und der Stadtverwaltung von Den Haag wird die zweitägige Konferenz Einblicke in die großen Herausforderungen für digitale Unternehmen gewähren. Hochkarätige Experten werden dabei Diskussionen leiten und die wachsende Bedeutung von Vertrauen, Datenschutz und Sicherheit rund um den Globus erörtern.

Referenten, die ihre Teilnahme an der Konferenz bereits zugesagt haben:

Fiona Ghosh, Partner, Head of FinTech, Addleshaw Goddard

Jon Fisse, CEO und Gründer, Atomite, Inc.

Tony Anscombe, Vice President des Bereichs Compliance, Avast

Nick Rhodes, Lead Security Consultant, BAE Systems Applied Intelligence

Evelyn Tjon-En-Fa, Partner, Bird Bird

Martin Garner, Senior Vice President, CCS Insight

David Rogers, CEO, Copper Horse Solutions

Joshua Bower-Saul, CEO, Cybertonica

Harshul Joshi, Senior Vice President des Bereichs Cyber Security Risk Services, DarkMatter

Julian Ranger, Chairman und Gründer, digi.me

Mats Nilsson, Director, Group Function Strategy Technology, Ericsson

Dr. Scott Zoldi, Chief Analytics Officer, FICO

John Howie, Chief Privacy Officer, Huawei

Raj Samani, Chief Technology Officer für die Region EMEA, Intel Security

Katryna Dow, CEO und Gründer, Meeco

Rimma Perelmuter, CEO, Mobile Ecosystem Forum

Enrique Medina Malo, Chief Policy Officer, Telefónica Group

Mils Hills, Associate Professor in Risk, Resilience and Corporate Security, University of Northampton

Richard Hayton, CTO, Trustonics

Harm Jan Arendshorst, Global Lead des Bereichs IoT Security and International Strategy, Verizon

In den einzelnen Konferenzveranstaltungen werden unter anderem die folgenden Themen erörtert: Datenschutz, Sicherheit, Vertrauen und Datensparsamkeit; Entwicklungen rund um die Sicherheit beim Internet der Dinge (IoT); die Sicherung von Big Data im Unternehmen sowie Datenschutz und Sicherheit für eine widerstandsfähige Infrastruktur. Das Konferenzprogramm umfasst darüber hinaus auch interaktive, branchenspezifische Workshops zum Telekommunikations-, Versicherungs- und Bankwesen. Experten werden Diskussionen über die Herausforderungen für diese Sektoren sowie über bewährte Verfahren beim Umgang mit operationellen Risiken und Reputationsrisiken leiten.

Weitere Informationen über die Veranstaltung "Mobile 360 Datenschutz und Sicherheit" und über die Möglichkeiten für Vorträge und Sponsoring sowie Einzelheiten zur Teilnahme erhalten Sie unter www.mobile360series.com/privacy-security/.

Neue Konferenzen in Westafrika und Nordasien

Bei der 2017 erstmals veranstalteten Konferenz "Mobile 360 West Africa" handelt es sich um ein Forum, bei dem nur eingeladene Führungspersönlichkeiten teilnahmeberechtigt sind. Es versammeln sich dort politische Entscheidungsträger und hochrangige Branchenvertreter aus Westafrika. Die Teilnehmer werden die Frage erörtern, wie die digitale Transformation in der Region auf eine für Wirtschaft, Staat und Gesellschaft nachhaltige Weise vorangebracht werden kann.

Die ebenfalls in diesem Jahr erstmalig veranstaltete Konferenz "Mobile 360 North Asia" ist eine zweitägige Veranstaltung, deren Programm sich mit der nächsten Generation der IoT-Technologien sowie mit sämtlichen Aspekten einer 5G-fähigen Zukunft befasst. Die auf der Konferenz vertretenen Entscheidungsträger werden nicht nur über die Bereitstellung von Skalierbarkeit, Sicherheit, Flexibilität und Interoperabilität für 5G-Dienste diskutieren, sondern auch über die internationale Angleichung gesetzlicher Anforderungen, über Geschäftsmodelle für Zusammenschaltung und Roaming sowie über weitere allgemeine Sachverhalte rund um Datenschutz und Datenhoheit sprechen.

Weitere Informationen über die gesamte Mobile 360 Series-Konferenzreihe erhalten Sie unter www.mobile360series.com/. Folgen Sie den neuesten Entwicklungen und Neuigkeiten zu Mobile 360 unter dem Hashtag mobile360 auf Twitter oder folgen Sie @GSMA auf Facebook unter www.facebook.com/Mobile360Series.

