AUGSBURG (dpa-AFX) - Nach der Übernahme durch den chinesischen Midea-Konzern hat Midea-Vizepräsident Yanmin Gu den Aufsichtsratsvorsitz bei dem Augsburger Roboterbauer übernommen. Wie Kuka am Dienstag weiter mitteilte, rückten Midea-Personalchefin Min Liu und die Speyerer Verwaltungsprofessorin Michèle Morner in den Aufsichtsrat ein. Die gerichtlichen Bestellungen sind bis zur Hauptversammlung am 31. Mai befristet.

Kuka legt am Mittwoch seine vorläufigen Zahlen für 2016 vor. Die Kosten für die Übernahme durch die Chinesen werden die Bilanz von Kuka voraussichtlich in zweistelliger Millionenhöhe belasten. Vor einem Jahr hatte der Roboterhersteller für 2015 ein Ergebnis nach Steuern von rund 86 Millionen Euro verbucht, das war eine Steigerung von etwa einem Viertel gegenüber dem Vorjahr.

Beim angepeilten Umsatz für 2016 hatte Kuka vor wenigen Monaten das Ziel geringfügig auf "rund 3,0 Milliarden Euro" heruntergeschraubt. Ursprünglich sollte die Drei-Milliarden-Marke, die das Unternehmen im Jahr 2015 knapp verfehlt hatte, auf jeden Fall übersprungen werden.

Der chinesische Haushaltsgerätehersteller Midea hatte im vergangenen Jahr den Kuka-Aktionären ein Übernahmeangebot gemacht und dafür fast vier Milliarden Euro investiert. Mittlerweile hält der Investor etwa 95 Prozent der Aktien des Augsburger Traditionsunternehmens./uvo/ro/DP/tos

