BERLIN (Dow Jones)--Der Untersuchungsausschuss des Bundestages zum Abgasskandal will sich Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) und den niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil (SPD) vornehmen. Beide Politiker werden am Donnerstag befragt. "Weil hätte als VW-Aufsichtsrat sofort tätig werden müssen", kritisierte der Ausschussvorsitzende Herbert Behrens (Linke) am Dienstag den SPD-Politiker.

Weil sei seiner Aufgabe als Kontrolleur des VW-Vorstands nicht richtig nachgekommen, als es erste Hinweise auf Manipulationen der Motorsteuerung bei den Wolfsburgern gegeben habe. Der Ministerpräsident wird sich nicht dazu äußern müssen, warum er der zurückgetretenen VW-Ethikchefin Christine Hohmann-Dennhardt eine Abfindung von deutlich über 10 Millionen Euro genehmigte, wie Medien berichten. "Ich würde das gern fragen, aber das ist nicht Gegenstand des Untersuchungsausschusses".

Bei Dobrindt wollen sich die Mitglieder des Gremiums um seine Rolle als Vorgesetzter des schwer in der Kritik stehenden Kraftfahrtbundesamtes und bei der Aufarbeitung des VW-Skandals durch die von ihm eingesetzte Kommission kümmern. Behrens erhebt schwere Vorwürfe gegen den Minister. Es habe sich beim Studium der Akten der Eindruck ergeben, dass auch politisch auf die Auswertung der von ihm angeordneten Nachprüfungen von mehr als 50 Fahrzeugmodellen verschiedener Hersteller durch die Fachleute Einfluss genommen wurde.

Der Linken-Abgeordnete kündigte außerdem Klage an gegen Dobrindts Ministerium an. Ein Referatsleiter hatte bei der vorerst letzten Sitzung nicht aussagen dürfen, warum Deutschland keine Strafen gegen Volkswagen nach Bekanntwerden der Diesel-Affäre erhoben hat. Wegen der Problematik hat die EU ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland eingeleitet.

Der Untersuchungsausschuss zum größten deutschen Industrieskandal seit Jahrzehnten nähert sich dem Ende. Anfang März wird noch Bundeskanzlerin Angela Merkel den Fragen Rede und Antwort stehen müssen. Ausschuss-Chef Behrens hängte die Erwartungen für bahnbrechende Erkenntnisse der Ausschussarbeit insgesamt aber bewusst tief. "Es wird nicht den Urknall geben", meinte der Linken-Politiker. Er habe aber sehr wohl den Eindruck, dass es in der Bundesregierung stillschweigende Übereinkunft darüber gab, die deutschen Autohersteller trotz jahrelang bekannter Probleme mit den Abgaswerten nicht hart anzufassen.

February 14, 2017

