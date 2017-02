Michael Flynn, Sicherheitsberater von Donald Trump, ist Geschichte: Die politische Elite Russlands reagiert geschockt auf dessen Rücktritt - die Rede ist von einem "Schlag gegen die russisch-amerikanischen Beziehungen".

Kremlsprecher Dmitri Peskow blieb am Dienstag bei der seit Jahren bewährten Linie: Der Rücktritt Flynns sei eine "innere Angelegenheit" der Vereinigten Staaten, sagte er und lehnte jeden weiteren Kommentar ab. Auch um nicht den Eindruck zu erwecken, Moskau sei besonders an Flynn interessiert gewesen. Andere Politiker waren weniger zurückhaltend. Sie werten den Rücktritt des US-Sicherheitsberaters Michael Flynn als schlechtes Zeichen für die bilateralen Beziehungen.

Es war ein herber Rückschlag für US-Präsident Donald Trump: Sein Nationaler Sicherheitsberater, Michael Flynn, ist mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Flynn, aus dem innersten Zirkel um Präsident Trump, räumte in seinem Rücktrittsgesuch ein, vor der Amtsübernahme der neuen Regierung mehrere Telefonate mit Russlands Botschafter in den USA geführt und "unvollständige Informationen" dazu an Vizepräsident Mike Pence übermittelt zu haben.

Genauer geht es um den Vorwurf, dass Flynn mit dem Diplomaten Sergei Iwanowitsch Kisljak im Dezember über Sanktionen gegen Moskau gesprochen und dazu später falsche Angaben gemacht haben soll - unter anderem gegenüber Vizepräsident Mike Pence.

Der Kreml zeigt sich in seiner Reaktion am Dienstag zurückhaltend. Konstantin Kossatschow, als Chef des Außenausschusses im Föderationsrat, dem Oberhaus des Parlaments, einer der führenden Köpfe der russischen Außenpolitik, ...

