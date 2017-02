New York - Die Rekordjagd an der Wall Street hat am Dienstag ihren Schwung verloren. Der Dow Jones Industrial fiel im frühen Handel um 0,08 Prozent auf 20 395,07 Punkte. Angetrieben von vagen Steuerversprechen des neuen US-Präsidenten Donald Trump hatte das weltweit bekannteste Börsenbarometer in den vergangenen Tagen deutlich zugelegt und war zum Wochenstart erstmals über die Marke von 20 400 Punkten gestiegen.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Dienstag um 0,14 Prozent auf 2324,88 Punkte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...