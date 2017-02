Celerina - Mit der «Staziun da Basa» hat das Hotel Cresta Palace in Celerina ein vollumfängliches Service-Kompetenzzentrum für alle sportlichen Aktivitäten im Engadin eröffnet. Dank der Kooperation mit den Golfplätzen in Samedan und Zuoz profitieren davon auch Golfer.

Das traditionsreiche 4-Sterne-Hotel Cresta Palace in Celerina hat 2,7 Millionen Franken in ein im Engadin einzigartiges Service-Kompetenzzentrum für Sportler investiert. Sinn der sogenannten «Staziun da Basa» ist es, dem Gast eine rundum entspannte Abwicklung der Aktivferien zu ermöglichen, ohne dass er sich Gedanken darum machen muss, was er für seine Aktivitäten benötigt. «Vor Ort werden die Kunden mit allem ausgerüstet, was sie für die Ausübung ihres Lieblingssports benötigen. Von der Buchung der Sportaktivitäten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...