Zürich - Die meisten Hagelkörner sind im Jahr 2016 laut der Zürich Versicherung im Kanton Bern gefallen. Auch im Mehr-Jahresvergleich führt der Kanton Bern vor Tessin und Zürich die Rangliste an.

Das Unwetter in der Region Bern Ende Mai 2016 fiel heftig aus. Hagelkörner so gross wie Tischtennisbälle richteten allein bei 1'132 Zurich-Kunden Fahrzeugschäden in der Höhe von 2,9 Millionen Franken an. «Das war 2016 das grösste Hagelereignis in der Schweiz», sagt Ralph Echensperger, Leiter des Bereichs Schaden bei Zurich Schweiz.

Erstaunlich ist, dass der Kanton Nidwalden im Jahr 2016 in Punkto Hagel auf Rang 2 liegt. Im flächenmässig fünftkleinsten Kanton der Schweiz mit 41'000 wohnhaften Personen haben 421 Zurich-Kunden einen Hagelschaden gemeldet. Platz drei belegt 2016 der Kanton Tessin mit 381 Hagelschäden knapp vor dem Kanton Basel mit 360 Meldungen. Mit Abstand am wenigsten Hagelschäden an Fahrzeugen hat es im letzten Jahr in den Kanton Appenzell Inneroden mit 1 und Glarus mit 2 gegeben.

Schäden in Höhe von 8,3 Millionen Franken

«Insgesamt haben im Jahr 2016 rund 4'200 unserer Kunden einen Hagelschaden an ihrem Fahrzeug gemeldet», so Ralph Echensperger. Die Schadensumme belief sich allein bei Zurich Schweiz auf über 8,3 Millionen Franken. Im Schnitt lassen sich 40 bis 45 Prozent der Kunden von Zurich den Hagelschaden in bar auszahlen. «Ob sie den Schaden ...

