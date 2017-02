Konjunkturnachrichten stehen bei den jüngsten politischen Ereignissen und Unsicherheiten nicht unbedingt im Fokus der Anleger. Sollten Sie aber, denn genau daran lässt sich ablesen, was auf die Märkte zukommt und schließlich handelt man an der Börse die Zukunft, in diesem Interview erfahren Sie, worauf Sie sich einstellen sollten und wie die BIP-Daten und die ZEW-Konjunkturerwartugen einzuschätzen sind. Außerdem bespricht Moderatorin Johanna Claar mit Marktexperte Fidel Helmer von Hauck&Aufhäuser die politischen Unwägbarkeiten und weshalb Sie den Markt vergiften.