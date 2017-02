Lugano (ots) - Cornèrcard setzt weiterhin auf junge Schweizer

Sporttalente und ergänzt sein Team 2017 gleich mit vier neuen

Markenbotschaftern: Jolanda Neff, eine der weltbesten

Mountainbikerinnen, und Jil Teichmann, eine der vielversprechendsten

jungen Schweizer Tennisprofis, sind zukünftig zusammen mit dem

Tessiner Profigolfer Davide Albertini und Kunstturnhoffnung Pablo

Brägger als Markenbotschafter für Cornèrcard unterwegs.



Jolanda Neff kann mit ihren 24 Jahren bereits auf eine beachtliche

Karriere stolz sein: Die dreifache Schweizer Radsportlerin des Jahres

ist Weltmeisterin im Mountainbike-Marathon (2016), zweifache

Mountainbike-Gesamtweltcup-Siegerin (2014, 2015) und gewann zuvor

drei Jahre in Folge (2012-2014) den U23-Weltmeistertitel im

Mountainbike-Cross-Country. In der Saison 2017 wird Neff erstmals mit

ihrem neuen polnischen Team «Kross» starten.



Auch die 19-jährige Jil Teichmann hat bereits verschiedentlich auf

nationaler und internationaler Ebene auf sich aufmerksam gemacht: So

gewann sie unter anderem 2014 das Junioren-Doppelturnier an den US

Open und feierte 2016 in Strassburg ihren ersten Sieg im Haupttableau

eines WTA-Turniers. Ihr grosses Ziel für das kommende Jahr ist, in

die Top 150 der WTA-Rangliste vorzurücken.



Der 25-jährige Davide Albertini ist seit 2014 Playing Member der

Swiss PGA (Swiss Professional Golfers Association) und bereitet sich

aktuell auf seine dritte Spielsaison als Profi vor. Für das

bevorstehende Jahr hat er sich viel vorgenommen: Unter anderem möchte

er einen Scoring Average von 72 erreichen und sich bis Juli 2017 in

die Top 4 des ASGI Order of Merit vorspielen, um eine Wild Card für

das im September stattfindende Omega European Masters in Crans

Montana zu erhalten.



Pablo Brägger, 24 Jahre alt, hat als Kunstturner schon viel

erreicht: An der Olympiade in Rio de Janeiro turnte er sich mit dem

9. Rang am Reck und dem 16. Rang im Mehrkampffinal definitiv an die

Weltspitze. Ebenfalls 2016 holte er als Kapitän an der EM mit seinem

Team die Bronzemedaille. Im Jahr zuvor wurde er Schweizer Meister im

Mehrkampf und gewann in den Gerätefinals einen kompletten

Medaillensatz. Sein grosser Traum für die Zukunft: Für die Schweiz

eine olympische Medaille zu holen.



Die vier jungen Sportprofis erweitern das bestehende Cornèrcard

Markenbotschafterteam mit Fabian Cancellara, Giulia Steingruber,

Ariella Kaeslin, Belinda Bencic, Nino Schurter und Ilaria Käslin.

«Wir freuen uns ausserordentlich, die vier sympathischen Sportler in

unser Markenbotschafterteam aufnehmen zu dürfen», sagt Alessandro

Seralvo, Director Cornèrcard. «Sie passen mit ihrer offenen Art

ausgezeichnet in die Cornèrcard Markenwelt. So unterschiedlich ihr

Werdegang ist - ihre Leidenschaft und ihr unglaubliches Engagement

für ihre sportlichen Ziele haben alle unsere Markenbotschafter

gemeinsam.»



Über Cornèrcard/Cornèr Bank AG



Die Cornèr Bank, 1952 in Lugano gegründet, ist ein privates und

unabhängiges Schweizer Bankinstitut. 1975 lancierte sie als erste

Bank in der Schweiz die Visa Kreditkarte und gestaltete dank

ständiger Innovationsleistungen die Schweizer Kreditkarten-Landschaft

wesentlich mit. Seit 1998 führt die Cornèr Bank/Cornèrcard nebst der

Visa auch die Mastercard Karte in ihrem Portfolio. Mit dem Erwerb der

Diners Club Lizenz für die Schweiz im Jahr 2014 baut Cornèrcard seine

Präsenz im Zahlungskartenmarkt weiter aus. Cornèrcard bietet eine

breite Palette von Kredit- und Prepaidkarten an, die auf neusten

Technologien beruhen, und darf heute auch zu den Pionieren im

Internet-Bereich gezählt werden. Als eines der ersten Bankinstitute

in Europa führte die Cornèr Bank die Standards des Secure E-Commerce

ein und strebt nach einer kontinuierlichen Weiterentwicklung der

Leistungen in den Bereichen E-Commerce und Mobile Commerce.



