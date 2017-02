Von Marcus Walker und Nektaria Stamouli

ATHEN (Dow Jones)--Griechenland fordert von seinen Gläubigern eine Reihe von Konzessionen als Gegenleistung für die geforderten Reformen. Damit schwindet die Hoffnung, dass es noch in diesem Monat zu einer Einigung über das Hilfsprogramm von EU, Internationalen Währungsfonds (IWF) und Europäischer Zentralbank (EZB) kommt.

Wie das Wall Street Journal unter Berufung auf Informanten auf griechischer Seite und bei den Kreditgebern berichtet, fordert die Regierung unter der Führung von Ministerpräsident Alexis Tsipras unter anderem, dass die Gläubiger einen Schuldenschnitt zusagen, ehe Griechenland weitere Steuererhöhungen und Rentensenkungen in Angriff nimmt.

Nach Einschätzung von Beobachtern bedeuten die Forderungen, dass die festgefahrenen Verhandlungen in den nächsten Wochen nicht vom Fleck kommen werden. Dem Vernehmen nach sind die Differenzen zwischen den Griechen und ihren Gläubigern derzeit aber nicht so groß wie 2015, als Syriza an die Macht gekommen war. Das Land muss im Sommer Staatsanleihen in Milliardenhöhe ablösen.

