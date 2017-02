Lieber Leser,

seit Beginn des Jahres hatte der Euro gegenüber dem US-Dollar um mehr als 4,0 % aufgewertet. In der letzten Woche allerdings verzeichnete der Euro, den ersten ernstzunehmenden Verlust. Er fiel von einem Hoch bei 1,087 auf 1,061 US-Dollar je Euro und damit um ca. 2,0 %. In Anbetracht dessen, dass er fünf Wochen dafür gebraucht hat, um 4,0 % an Wert zu gewinnen, und nur eine Woche um die Hälfte davon zu verlieren, dürfte sich die Frage nun stellen, ob der Erholungstrend vorbei ...

