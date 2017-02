Der Ausbruch lässt weiter auf sich warten. Nach den Zahlen zum ersten Quartal kommt die Aktie von ThyssenKrupp weiter nicht in Fahrt. Während ArcelorMittal, der Weltmarktführer in der Stahlbranche, den Turnaround geschafft hat, bleibt beim DAX-Konzern die angespannte Eigenkapitalsituation im Fokus. Ebenfalls offen ist die Entwicklung in den USA.

Den vollständigen Artikel lesen ...