BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) hat die Autobauer General Motors (GM) und PSA Peugeot Citroen für das Vorgehen bei einem möglichen Verkauf der deutschen GM-Tochter Opel an die Franzosen kritisiert. Es sei "inakzeptabel", dass die beiden Unternehmen vorab Betriebsrat, IG Metall sowie Landes- und Bundesregierung nicht von ihren Plänen informiert hätten, sagte die SPD-Politikerin am Dienstag in Berlin. General Motors trage die Verantwortung für alle deutschen Standorte, besonders für das neue Entwicklungszentrum am Opel-Hauptsitz Rüsselsheim bei Frankfurt./tb/DP/tos

