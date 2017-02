München (ots) - Reisesicherheit aus Kundensicht - das steht im Mittelpunkt des traditionellen Studiosus-Gesprächs auf der ITB. Die Podiumsdiskussion findet am 10. März im Rahmen des ITB Kongresses statt. Aktuelle Daten der Reiseanalyse 2017 bilden dabei den Ausgangspunkt, um sich einem für die Tourismusbranche besonders wichtigen Thema zu nähern. Denn die jüngsten politischen Entwicklungen und eine Zunahme von Terroranschlägen haben bei vielen Menschen Ängste ausgelöst und zu einer Zurückhaltung bei Reisebuchungen geführt.



Den Kunden und seine Bedürfnisse haben die Experten auf dem Studiosus-Podium konsequent im Blick und diskutieren das spannende Thema unter der Moderation der Journalistin Anke Plättner aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Welche Rolle spielt Reisesicherheit zum Beispiel bei der Wahl eines Urlaubsziels? Welche Informationen wünschen Kunden von Reiseveranstaltern? Wie kann man Ängsten bei der Beratung im Reisebüro begegnen? Und welchen Standpunkt vertreten Verbraucherschützer?



Auf dem Podium sind:



- Prof. Dr. Martin Lohmann, NIT; Reiseanalyse; Leuphana Universität Lüneburg - Guido Wiegand, Chief Marketing Officer, Studiosus Reisen - Matthias Sworowski, Geschäftsführer, Oscar Reisen - Prof. Dr. med. Borwin Bandelow, Stellv. Direktor, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Universitätsmedizin Göttingen - Rechtsanwalt Paul Degott, Spezialist für Tourismusrecht



Die Podiumsdiskussion unter dem Titel "Reisesicherheit konkret: Was der Kunde erwartet" findet im Rahmen des Destination Day 3 auf dem ITB Berlin Kongress am Freitag, 10. März 2017 von 12.45 bis 13.45 Uhr in der Halle 7.1a, Saal New York 1 statt. Aktuelle Informationen zur Veranstaltung sind im Internet unter www.itb-kongress.de abrufbar.



Über die Unternehmensgruppe Studiosus



Studiosus ist der führende Studienreise-Anbieter in Europa. Die hohe Qualität der Programme, erstklassige Reiseleiter und ständige Innovationen sichern Studiosus die Marktführerschaft. Neben Studienreisen hat Studiosus auch attraktive studienreisenahe Angebote, wie zum Beispiel Eventreisen und Reisen für Singles, im Programm. Im Jahr 2016 reisten rund 100.000 Gäste in mehr als 100 Länder weltweit mit der Unternehmensgruppe Studiosus, zu der auch die im günstigeren Rundreisesegment positionierte Veranstaltermarke Marco Polo gehört. Der Umsatz erreichte im gleichen Zeitraum ein neues Rekordniveau von 261.887.000 Euro. Insgesamt hat die Unternehmensgruppe Studiosus über 1000 Routen im Programm. Am Firmensitz in München sind derzeit 320 Mitarbeiter beschäftigt, davon 26 Auszubildende. Zudem arbeitet Studiosus mit 570 Reiseleitern weltweit zusammen. Gegründet wurde das Familienunternehmen am 12. April 1954. Internet: www.studiosus.com



OTS: Studiosus Reisen newsroom: http://www.presseportal.de/nr/40194 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_40194.rss2



Pressekontakt: Dr. Frano Ilic, Pressesprecher der Unternehmensgruppe Telefon: +49 (0)89 500 60 - 505, E-Mail: frano.ilic@studiosus.com