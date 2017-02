Der Premierminister Tunesiens, Youssef Chahed, besucht die Bundeskanzlerin in Berlin. In Flüchtlingsfragen ist beiden Regierungschefs ihre Hilfslosigkeit anzumerken. Das birgt Gefahren.

Will man den Zwiespalt der Flüchtlingspolitik - nicht nur in Deutschland, sondern in Europa und sogar vor seinen Grenzen - in ein Bild fassen, dieser Dienstagmittag in Berlin bietet sich an. Da stand Kanzlerin Angela Merkel (CDU) im Kanzleramt neben dem tunesischen Regierungschef Youssef Chahed.

Für Merkel war es schwieriger Termin, immerhin stammt Anis Amri aus Tunesien, der im Dezember zwölf Menschen auf einem Berliner Weihnachtsmarkt tötete und 50 zum Teil schwer verletzte. Amri hätte ausreisen müssen, doch konnte nicht in das nordafrikanische Land abgeschoben werden, weil seine Papiere fehlten. Sie kamen erst kurz nach der Bluttat in Deutschland an.

Damals sprachen böse Stimmen von "Merkels Toten", weil die nicht hart genug durchgriffen hatte bei Abschiebungen in das Land. Deswegen musste die Kanzlerin gegenüber diesem Besucher aus Tunesien zumindest offiziell auf mehr Härte bei Abschiebungen in sein Land drängen.

Und Chahed? Der ist natürlich auch Politiker. Und sein Land hat schon mit Sicherheitsproblemen zu kämpfen, etwa weil Tunesien die Grenze für libysche Flüchtlinge geöffnet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...