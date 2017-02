Einer der Hauptgründe, weswegen die Aktien von JPMorgan Chase (WKN:JPM39E), Bank of America (WKN:858388), Citigroup (WKN:A1H92V) und anderen Banken seit der Trump-Wahl einen Höhenflug hingelegt haben, ist die Hoffnung der Investoren auf eine Lockerung der regulatorischen Belastungen.



Sowohl während seiner Wahlkampftour als auch jetzt im Weißen Haus ? vor kurzem per Executive Order ? macht sich der Präsident für eine Abschaffung des Dodd-Frank Act stark. Trump will die ?Regulierungen um 75% verringern?. Dies sind kühne Aussagen und sicherlich gute Nachrichten für Banker, die seit der Finanzkrise vor mehr als acht Jahren unter besonders straffen Regulierungen gelitten haben.



Das Problem ist jedoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...