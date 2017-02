Pensionsfonds und Anleger gehen verstärkt gegen hohe Managergehälter vor. 2016 wurden Vergütungspläne in den USA und Großbritannien so häufig abgelehnt wie zuletzt vor fünf Jahren. Auch in Deutschland wächst die Kritik.

Der Wind dreht sich. Schien es lange so, als wären die Vorstandsetagen abgeschirmt von der Debatte über wachsende globale Ungleichheit, so formiert sich nun Widerstand. Eine Gruppe will jetzt gegen Boni-Exzesse und Rekordvergütungen von Topmanagern vorgehen, die man bislang nicht unbedingt auf der Liste hatte - die gleichzeitig aber umso einflussreicher ist: große Investoren. Das berichtet die Financial Times (FT).

"Man müsste schon den Kopf in den Sand stecken, um nicht die öffentliche Einstellung zur Managervergütung mitzubekommen", sagte Euan Stirling, Verwaltungschef der britischen Versicherung Standard Life, der FT. Standard Life verwaltet ein Vermögen von 200 Milliarden Euro, investiert es in Unternehmensbeteiligungen, mit den Erträgen werden etwa die Renten von Millionen Kunden bezahlt. Doch bei Standard Life ist man unzufrieden mit den Vorstandsbezügen vieler Firmen, die sich zunehmend unabhängig vom Geschäftserfolg entwickeln. Standard Life hat daher nun strengere Abstimmungsregeln zur Managementvergütung aufgesetzt.

Standard Life steht mit diesem Schritt nicht allein. Auch andere mächtige Versicherungen und Investmentgesellschaften - darunter Fidelity, Aberdeen, Calpers und Henderson - wollen 2017 den Druck auf Unternehmen erhöhen, um Gehaltsexzesse zu unterbinden und die Transparenz zu erhöhen.

Der Trend beschränkt sich nicht auf bloße Ankündigungen: Bereits 2016 lag die Zahl der Investorenproteste laut FT auf dem höchsten Wert seit fünf Jahren. Daten des britischen Informationsdienstes ...

