Ein Spread ist der gleichzeitige Kauf und Verkauf von zwei verschiedenen Futures-Kontrakten. Da bei einem Spread je ein Kontrakt gekauft und ein anderer verkauft wird, ergeben sich in den beiden Futures im Normalfall sowohl ein Verlust als auch ein Gewinn, egal ob die Preise steigen oder fallen. Die Kunst besteht nun darin, den Spread so zu platzieren, dass am Schluss der Gewinn...

Den vollständigen Artikel lesen ...