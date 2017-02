PALO ALTO (IT-Times) - Der amerikanische PC- und Druckerhersteller HP Inc geht unter die Filmemacher. Mit "The Wolf" hat HP eine erste, vierteilige Web-TV-Serie an den Start gebracht, die auf das Thema Sicherheit von PCs und Druckern aufmerksam machen soll. Hierfür hat HP Inc die neue Einheit HP Studios...

Den vollständigen Artikel lesen ...