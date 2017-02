BANGALORE (dpa-AFX) - Indiens Verteidigungsminister Manohar Parrikar hat in Bangalore eine der größten Flugschauen weltweit eröffnet. Knapp 550 Aussteller aus aller Welt, wie etwa Boeing , Airbus , Saab und Dassault, zeigten ab Dienstag bei der Aero India 2017 ihre Flugzeuge samt Zubehör, in der Hoffnung, lukrative Aufträge zu bekommen. Auf der Veranstaltung am Fliegerhorst Yelahanka im Süden der Stadt mit dabei waren auch Wingwalkers vom skandinavischen Airshow Aerobatic-Team. Die alle zwei Jahre stattfindende Flugschau ist die weltweit größte nach Paris und Singapur. Die Organisatoren rechnen bei der fünftägigen Schau mit rund 200 000 Besuchern./sid/DP/tos

ISIN NL0000235190 US0970231058

AXC0256 2017-02-14/16:35